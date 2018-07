Außerdem gibt es viele weitere Stationen, die es zu entdecken gilt. Bei der NÖN kann man an der NÖNi-Kinderzeitung mitarbeiten und so in die Welt des Journalismus hineinschnuppern. Außerdem können die Kinder bei der Fotobox lustige Fotos von sich machen lassen.

Laufend Neues von der Kinder Business Week sowie alle Fotos gibt’s hier auf NÖN.at/kbw