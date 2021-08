Corona war und ist noch immer eine große Herausforderung. Lockdowns und Maßnahmen sind vor allem auch für Unternehmen nicht leicht zu handhaben. Die Wirtschaftskammer will diese nun mit einem 10-Punkte-Programm bei der Bewältigung der Krise unterstützen.

Außenstellenobmann der Wirtschaftskammer Klosterneuburg, Markus Fuchs, erklärt das neu installierte Programm:„Das 10-Punkte-Programm der Wirtschaftskammer NÖ ‚Zurück nach Vorne!‘ wurde auch aus zahlreichen Gesprächen mit den Betrieben unseres Bezirks entwickelt. Gemeinsam starten wir durch.“

Erfahrungsberichte direkt von Unternehmen

Seit Beginn der Corona-Krise zählte die Wirtschaftskammer Niederösterreich eine halbe Million Kontakte mit ihren Mitgliedsbetrieben. „Über 2.000 ehrenamtliche Funktionärinnen und Funktionäre waren und sind in Zusammenarbeit mit den Experten in der Wirtschaftskammer NÖ dabei täglich im ganzen Land im Einsatz“, zieht WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker eine erfolgreiche Bilanz.

Diese Nähe zum Mitglied hat sich vor allem während der Corona-Pandemie bezahlt gemacht, so Ecker: „Wir sind als Wirtschaftskammer direkt bei unseren Unternehmen. Das hat einen großen Vorteil: Wir erfahren direkt, was unsere Unternehmen brauchen – vom Ein-Personen-Unternehmen bis hin zum Großunternehmen, und das in den unterschiedlichsten Branchen.“

„Der Zusammenhalt im Bezirk und in der Region sowie die besondere Flexibilität unserer Unternehmer lassen mich positiv in die Zukunft blicken.“ Markus Fuchs Außenstellenobmann WK Klosterneuburg

Die 23 Bezirks- und Außenstellen der WKNÖ sind Niederösterreichs regionales Netzwerk der Wirtschaft. Um regional, individuell und punktgenau agieren zu können, hat die Wirtschaftskammer NÖ insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen in ganz Niederösterreich. Sie garantieren somit, das Ohr am Puls der Wirtschaft haben zu können.

Das kann auch Außenstellenobmann Markus Fuchs aus erster Hand bestätigen: „Wir sind in ständigem Austausch mit unseren Betrieben und somit nah am Mitglied. Sei es direkt vor Ort in den Betrieben, in der WKNÖ-Zentrale in St. Pölten, in den 23 Bezirks- und Außenstellen, in unzähligen Videokonferenzen oder in tausenden Telefonaten. In diesen Gesprächen stellte sich ganz genau heraus, was sie beschäftigt und was sie brauchen, um wieder durchstarten zu können.“

Die Ergebnisse aus diesen Kontakten flossen in das 10-Punkte-Programm der Wirtschaftskammer Niederösterreich „Zurück nach Vorne!“ ein. Das Programm beinhaltet Themen wie Regionalität, Mobilität, Bildung oder Digitalisierung. „Durch den direkten Austausch und die Einblicke in den Unternehmeralltag konnte das Programm so praxisnah gestaltet werden“, freut sich Außenstellenobmann Markus Fuchs und stellt fest: „Der Zusammenhalt im Bezirk und in der Region sowie die besondere Flexibilität unserer Unternehmer lassen mich positiv in die Zukunft blicken. Ich bin überzeugt, dass wir alle gemeinsam den Neustart schaffen werden.“

Das 10-Punkte-Programm der WK Niederösterreich „Zurück nach Vorne!“ ist zu finden auf: wko.at/noe/restart