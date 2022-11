Gedenken an Opfer des Terrors: Projekt des Erinnerns in Klosterneuburg

In seiner Rede bei der Enthüllung sagte der damalige Bürgermeister Gottfried Schuh: „Nicht nur zur Erinnerung an die hier 1913/14 errichtete und in der Reichskristallnacht in Brand gesteckte Synagoge, deren Baureste 1991 beseitigt wurden, sondern vor allem auch zum Gedenken an hunderte jüdische Mitbürger, die in Klosterneuburg bis gegen Ende der 1930er Jahre gelebt haben, ist dieser Gedenkstein errichtet worden.“

Am 8. November 2002, fast auf den Tag genau 64 Jahre nach der Reichskristallnacht fand sich eine große Gruppe Klosterneuburger und Mitglieder der Kultusgemeinde ein, um vor allem der Menschen zu gedenken, die einst in Klosterneuburg eine Heimat hatten.

Seit Jahrhunderten lebten in der Babenbergerstadt rund 300 bis 400 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die im Unterschied zu vielen anderen Städten sehr gut in die Gesellschaft integriert waren.

Gedenken an die jüdische Geschichte

Klosterneuburg war im Spätmittelalter und am Beginn der Neuzeit, als überall Juden von fallweisen Pogromen betroffen waren, einer der wenigen Orte, in denen Bürger mosaischen Glaubens fast immer „geduldet“ wurden. Bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts lebten Jüdinnen und Juden Klosterneuburgs in einem toleranten gesellschaftlichen Klima der Stadt als angesehene Bürgerinnen und Bürger. Dennoch mussten die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger jüdischen Glaubens viel Not, Schmach und Qualen erleben, die für viele auch tödlich endeten. Diesen Menschen zum Gedenken wurde die Tafel an der Stelle, an der die Klosterneuburger Synagoge stand, errichtet.

