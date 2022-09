Auch Klosterneuburg hat nun ein Bankerl gegen die Einsamkeit

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Plauder-Platzerl mit Blick auf den Rathausplatz: Eine Bank vor dem physikalischen Institut soll Menschen zusammenbringen. Und so ein Zeichen gegen Einsamkeit setzen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Caritas-Geschäftsführer Klaus Schwertner – alle drei selbst Klosterneuburger – eröffneten vergangene Woche die „100. Parkbank mit besonderem Hintergrund“ in ihrer Heimatstadt. Die kleine Plakette darauf verrät: Hier steht kein Park-, sondern ein Plauderbankerl.

„Wer hier sitzt, setzt ein Zeichen gegen Einsamkeit und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“ Klaus Schwertner

„In herausfordernden Zeiten ist das miteinander Sprechen und gegenseitige Verstehen wichtiger denn je. Das Caritas Plauderbankerl lädt als eine von ganz vielen Initiativen in Niederösterreich genau dazu ein und macht deutlich, dass bei uns das Miteinander stärker ist als das Gegeneinander. Nicht nur hier an diesem schönen Platz, sondern auch in unseren Vereinen und Organisationen, in denen die vielen Ehrenamtlichen und Freiwilligen für unsere Mitmenschen da sind“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

„Wer hier sitzt, setzt ein Zeichen gegen Einsamkeit und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“, betonte Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Erzdiözese Wien. Das Projekt der Caritas hat nach zwei Jahren Pandemie das Ziel, Menschen wieder miteinander ins Gespräch zu bringen.

Schwertner: „Schon vor der Pandemie waren viele Menschen in unserem Land von Einsamkeit betroffen. In ganz Österreich gab es rund 372.000 Menschen, die nach eigenen Angaben niemanden für persönliche Gespräche in ihrem Umfeld haben. Und Corona hat das ganz sicher noch einmal verschärft. Wenn wir heute das bereits 100. Plauderbankerl eröffnen, noch dazu an einem so schönen Platz, dann ist das eben auch eine Einladung an uns alle, wieder verstärkt miteinander ins Gespräch zu kommen und aufeinander zuzugehen.“

Schwertner: „Gemeinsam bekommen wir das hin“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager begrüßte die neue Sitzgelegenheit – von der aus man übrigens auch ein Auge auf das Büro des Stadtchefs werfen kann: „Das Plauderbankerl soll künftig die Menschen zusammenführen, und während einer Ruhepause an den Zusammenhalt unserer Gesellschaft erinnern.“

Auch Schwertner ruft auf: „Nichts ist gesünder als die aktive Teilnahme an der Gesellschaft. Niederösterreich zeigt mit seinen vielen Vereinen, Initiativen und Projekten vor, was es für ein gutes Miteinander braucht. Auch wir als Caritas leisten hier gemeinsam mit den Pfarren und unseren Freiwilligen einen wichtigen Beitrag. Unser Ziel muss es also sein, den sozialen Zusammenhalt und das Miteinander in unserer Gesellschaft zu stärken. Ich bin zuversichtlich: Gemeinsam bekommen wir das hin.“

Gerade in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie wurde deutlich: Einsamkeit trifft viele Menschen, unabhängig von sozialem Hintergrund und Einkommen. Die Caritas hat in den vergangenen Jahren zusätzlich zu bestehenden Besuchsdiensten etliche Projekte wie das Plaudernetz – eine Hotline gegen das Alleinsein –, Wärmestuben, Klimaoasen, Begegnungscafés und Buddy-Projekte gestartet, um der steigenden Einsamkeit, auch bedingt durch die Corona-Krise, zu begegnen.

Gemeinsam mit Magenta hat die Caritas das Plaudernetz gestartet – eine österreichweite kostenlose Hotline gegen das Alleinsein unter der Nummer 05/1776100. Menschen, die niemanden zum Reden haben, telefonieren mit Freiwilligen, die gerne zuhören. Seit Projektstart im Frühjahr 2020 wurden bereits 625.000 Plauderminuten und 25.000 Gespräche gezählt.

Rezept gegen Einsamkeit

