Ein Top-Ergebnis für die diesjährige Produktion der Oper Klosterneuburg, „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach, können Intendant Michael Garschall und Geschäftsführer Franz Brenner bereits eine Woche vor der letzten Aufführung präsentieren: 100 Prozent Auslastung und 11.850 Besucher. Ein Top-Ergebnis, sind sich die Opern-Twins einig. Wer jetzt noch Karten will, hat keine Chance mehr: „Wir müssen Interessenten wegschicken“, so Brenner.

Noch mehr Vorstellungen kommen für Garschall nicht in Frage, nicht zuletzt aus Rücksicht auf die Sänger. Es gehe auch nicht darum, Rekorde aufzustellen. Gerade weil sich Klosterneuburg eben nicht als „Standort der Opernindustrie“ verstehe, fühlt sich das Sängerteam so wohl, und Stars wie Daniela Fally oder Clemens Unterreiner kommen immer wieder gerne nach Klosterneuburg zurück.

„Mit diesem Budget so eine Produktion zu stemmen, ist das ,Wunder von Klosterneuburg‘. Franz Brenner, Geschäftsführer der Oper Klosterneuburg und Kulturamtsleiter

Wer keine Karten ergattern konnte, hat dennoch eine Chance, die Aufführung zu sehen: Am Sonntag, 25. August sendet ORF III um 20.15 Uhr eine Aufzeichnung der Oper.

Davon erwartet sich Brenner positive Effekte, Garschall ein „Image-Feuerwerk“.

Auch rundherum ist man gut aufgestellt. So wurde die „offene Probe“ vom Publikum gestürmt und soll auch nächstes Jahr wieder angeboten werden, ebenso die „Oper für Kinder“ mit Moderator Andy Hallwaxx. Brenner freut sich, dass sich Hauptdarsteller Zurab Zurabishvili beim Ferienspiel zur Verfügung stellte. Garschall wiederum zeigt sich über verstärkte Kooperationen mit Firmen und Organisationen zufrieden, die Packages buchen: „Die Events boomen“. Die Oper Klosterneuburg ist jedenfalls nicht nur ein künstlerisches, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis – nicht nur bei der Premiere.

Also alles paletti? Grundsätzlich ja, mit Unterstützung von Land, Stadt und Stift. Mit dem vorhandenen Budget eine derart dimensionierte Produktion auf die Bühne zu stellen - die, laut Brenner, so breit wie die Felsenreitschule in Salzburg sei -, stelle geradezu ein „Wunder von Klosterneuburg“ dar.

2020 wird bewusster Kontrapunkt gesetzt

2020 wird mit Verdis „La forza del destino / Die Macht des Schicksals“ ein „bewusster Kontrapunkt“ gesetzt. Das Werk stand seit Langem nicht mehr auf den Wiener Spielplänen, erlebt aber international gerade eine bemerkenswerte Renaissance. Ein veritabler „Verdi-Krimi“, so Garschall. Premiere ist am 4. Juli 2020, Vorstellungen bis 31. Juli, der Vorverkauf startet am 7. Jänner.