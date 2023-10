Winzerfest zur Feier des Jubiläums in Kierling

Die Kierlinger Winzer veranstalten kommendes Wochenende ein Fest zu Ehren des langjährigen Bestehens des Weinbauverein Kierling. Das Winzerfest findet am Samstag, 21. Oktober, von 16 bis 23 Uhr und Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Festzelt, in der Hauptstraße 141. Am Samstag um 17 Uhr startet der feierliche Festakt mit dem Musikverein Kierling, ab 19 Uhr übernimmt dann DJ Ronny den musikalischen Rahmen. Am Sonntag wird um 9 Uhr das Erntedankfest in der Pfarre Kierling gefeiert, bevor es dann um 11 Uhr mit Frühschoppen am Winzerfest weitergeht. An beiden Tagen sorgt Catering Flügel für die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher.