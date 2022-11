Klosterneuburg: Eintritt schreckt vom Adventmarkt-Besuch ab

Werbung

Die Premiere ist geschafft: Erstmals öffnet das Stift in der Vorweihnachtszeit seine Tore. Ganz so öffentlich wie von vielen erhofft gestaltet sich der Adventmarkt aber doch nicht. Der Kritikpunkt: die Eintrittskosten. Erwachsene zahlen neun Euro, Kinder drei. Soll auch der Lichtergarten besichtigt werden, steigen die Preise am Wochenende auf 19 und neun Euro. Zumindest im Vorverkauf, an der Kassa und je nach Zeit kann sich der Eintritt abermals erhöhen. Und das sorgt für Unmut.

„Der Eintritt ist wirtschaftlich nicht zu Ende gedacht, weil es sich viele Familien bei diesen stolzen Preisen überhaupt überlegen herzukommen.“ Grünen-Stadtrat Sepp Wimmer

Viele Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger rechnen bereits mit dem Adventmarkt ab. Die große Verwunderung: Warum kostet der Weihnachtsmarkt überhaupt, wenn der Vorgänger-Basar am Rathausplatz gratis war?

Die Antwort darauf liefert das Stift auf NÖN-Anfrage: „In den Eintrittspreisen ist ein umfangreiches Rahmenprogramm inkludiert: Stiftsbesuch, Krippenausstellung, Kinderatelier, Lesungen in der Stiftskirche und vieles mehr.“ Frei und ohne Gebühr zugänglich sind der Binderstadl sowie die Punschstände bei der Tutzsäule und im Hof des Kaffeehauses Holler, wird betont.

Das ist dem Grünen-Stadtrat Sepp Wimmer zu wenig. „Ich habe die Subventionen an das Stift verteidigt, auch heuer beim Adventmarkt, den die Stadt mit Steuergeld subventioniert, weil er auch der Klosterneuburger Bevölkerung zu Gute kommt. Wenn nun die Klosterneuburger Familien beim Eintritt zum Adventmarkt noch einmal zur Kassa gebeten werden, habe ich dafür kein Verständnis“, ist er verärgert.

Für Wimmer ist der Eintritt „wirtschaftlich nicht zu Ende gedacht, weil es sich viele Familien bei diesen stolzen Preisen überhaupt überlegen herzukommen.“

Adventmarkt als Politikum

Die Förderung durch die Stadt basiert auf einem Gemeinderatsbeschluss – den will Wimmer künftig aber nicht mehr mittragen: „Eine Zustimmung einer Subventionierung für den Adventmarkt in dieser Form wird es im nächsten Jahr von uns Grünen nicht geben.“

Und was subventioniert die Stadt eigentlich? Als Mitveranstalter beteiligt sich die Gemeinde über das Jahr an mehreren Events – etwa auch dem Mittelalterfest oder dem Leopoldimarkt. Nach dem ersten Jahr will Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) Bilanz ziehen. Ob die Gemeinde mit dem Adventmarkt Gewinne macht, kann Schmuckenschlager derzeit nicht beantworten. Fest steht für den Stadtchef aber: „Dieser Markt hat das Potenzial, mehr Menschen anzusprechen als der Rathausplatz. Das Stift hat eine ganz andere Hebelwirkung.“ Auch überregionale Gäste kommen, so Schmuckenschlager, jetzt zu dem Markt – und davon profitiere auch die Geschäftswelt und die Stände rundherum.

Dass der Adventmarkt in dieser Form bestehen bleibt, ist nicht in Stein gemeißelt. Im Stift wird nach dem ersten Wochenende überlegt, Teile frei zugänglich zu machen. Wie und ob das funktioniert, stand zu Redaktionsschluss nicht fest.

Am Rande der Eintritts-Diskussion poppt ein weiterer Kritikpunkt auf: der hohe Energieverbrauch im Lichtergarten. Der Konter vom Stift: „Es ist nicht nur die Energiekrise, sondern auch eine seit März 2020 andauernde Corona Pandemie, die uns Menschen sehr viel abverlangt. Was wir beobachtet haben, ist, dass der Lichtergarten einen positiven Effekt auf die Menschen hat – die Augen strahlen nicht nur bei den Kindern.“ Außerdem: Modernste LED-Technologie werde verwendet.

