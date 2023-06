Klosterneuburger Tänzerinnen begeisterten auf der Bühne

„Es freut uns so sehr, dass nach den erschwerten Pandemie-Bedingungen und einer Pause von drei Jahren, wir mit unserer diesjährigen Summer Performance wieder so grosses Interesse hervorrufen und die Babenbergerhalle bis zum letzten Platz füllen konnten“, freut sich Dance Factory Inhaberin Krista Gabrielsson, die sich herzlich bei den vielen Besucherinnen und Besuchern bedankt. Die „Summer Performance“ ist die Jahresabschlussveranstaltung aller Schülerinnen der Dance Factory von Klosterneuburg. Alle Kursteilnehmerinnen der Dance Factory zeigen mit Stolz in ihren speziell für die Summer Performance vorbereiteten Kostümen die in ihrer Gruppe erlernte Tanzchoreografie und freuen sich auf die Gelegenheit, zum Teil zum Ersten Mal, auf einer grossen Bühne und einem grossen Publikum ihr Werk zu präsentieren, von den Kleinsten bis zu den Grossen, von den Beginnern bis zu den Fortgeschrittenen.

Es sind auch alle Gruppen aus den Wettbewerbsklassen, als auch jene Schülerinnen aus den Ausbildungsprogrammen, wie DPPP, Master Class und High Performance Class vertreten, um ihre Choreografien zu zeigen. Besonders stolz sind natürlich die Eltern, Verwandte und Freunde ihre Kleinen auf der Bühne zu bewundern. Aber auch für die Schülerinnen selbst ist es wertvoll unterschiedlichste Tanzstile, Choreografien und Leistungsstufen gesammelt anzusehen.

Große Erfolge

Einen wesentlichen Teil des Programms der Summer Performance machen Choreografien aus den Ausbildungsklassen und dem Competition Program aus. Das Wettbewerbsprogramm ist ein Spezialtraining zur Vorbereitung auf die Österreichischen und internationalen Meisterschaften im Rahmen der DanceStar World Toursind. Die Dance Factory bereits vielfach nationale und internationale Meisterschaftstitel gewonnen. Im Jahr 2023 hat die Dance Factory mit 45 Tänzerinnen und 43 Choreografien bei den Austrian Open sensationell 11 x Gold, 5 x Silber und 5 x Bronze gewonnen. Zusätzlich auch einen Special Award für die Highest Points. Bei den World Dance Masters waren wir unter mehr als 10.000 Teilnehmerinnen mit 4 x Gold und 10 weiteren Top 5 Platzierungen äusserst erfolgreich.

Projekt „Außergewöhnlich“

Die Dance Factory unterstützt mit grossem Stolz das Projekt „Aussergewöhnlich“. Hier werden Jugendliche mit Behinderung aufs Berufsleben vorbereitet. Im Herbst wird ein inklusives Cafe eröffnet und im angeschlossenen Lernatelier dürfen sie weiter lernen, was sie für ein selbstbestimmtes Leben brauchen. „Außergewöhnlich“ ist Ausbildungsstätte und Ort der Begegnung auf Augenhöhe. Die Hälfte der Einnahmen aus dem Ticketverkauf gehen als Unterstützung an den Verein. Derzeit findet auch eine Crowdfunding-Kampagne auf www.respekt.net/aussergewoehnlich statt, wo nach vielen weiteren Unterstützern gesucht wird.