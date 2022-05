Spezielle Gäste beim Jubiläums-Benefiz in Klosterneuburg

Werbung

Bereits zwei Mal musste das LIONS Benefiz Jazzkonzert verschoben werden – doch jetzt feiert es am Mittwoch, 25. Mai um 19 Uhr ein Comeback in der Babenbergerhalle. Durch das Programm führt Erwin Schmidt, der das Jazzkonzert seit Anbeginn musikalisch gestaltet hat und zu den Top-Jazz Pianisten in Österreich zählt.

Patrick Köck, Beauftragter der Lions-Jazz Konzerte seit 2016: „Wir setzen in unserem Programm auf die Art von Jazz, die man gerne hört. Wir Löwen schaffen eine angenehme Atmosphäre, die Musiker sorgen dafür, dass die Freude auf das Publikum überspringt, und erstmals wird heuer das ,Ockermüller‘-Team für den perfekten kulinarischen Rahmen sorgen“.

Vienna String Quartett mit historischer Reunion

Viele prominente, aber auch junge Musiker aus der Welt des Jazz sind an diesem Abend zu erleben. Auf der großen Lions Jazz Bühne spielt Erwin Schmidts Band mit Gottfried Schnürl, Gregor Aufmesser, Herwig Gradischnig und Tobias Meissl. Zu ihnen stößt Ádám Ladány, ein neuer Lehrer der Musikschule im Fach Posaune. Special guests sind Publikumsliebling Carole Alston sowie Louie Austen, Jazzsänger und Urgestein der Szene.

Eine historische Reunion bietet das Vienna String Quartett auf der Bühne: mit Christian Havel (Gitarre), Joschi Schneeberger (Bass), Erwin Schmidt (Piano) und Buku Weinrich (Gitarre). Auch das Quartett Pránzlo Gránzlo mit Simon Müller (guitar), Alex Vounelakos (piano, keys), Joachim Scheidl (drums) und Valentin Ak (bass), sowie die Jungen Jazzer Klosterneuburg (Fabian Mittermayer, Johanna Schleper und Lily-Marie Köck) sind mit dabei.

Details und Tickets unter www.eventbrite.com/cc/jazz-klosterneuburg-38849. Der Reinerlös wird dem Musiknachwuchs der Klosterneuburger Albrechtsberger-Musikschule zur Verfügung gestellt.

