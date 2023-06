21. Juni, der längste Tag

Zur Sommersonnenwende hat die Sonne die größte Mittagshöhe über dem Horizont. Auf der Nordhalbkugel der Erde erreicht die Sonne den Sommerpunkt heuer am Mittwoch, 21. Juni. Und das wird sowohl in Kritzendorf als auch in Höflein gebührend gefeiert.

In Kritzendorf lädt der „Weinbau Schneckenleitner“ ab 17 Uhr auf den Hoheneggersteig. Dort kann man dann in den Weinbergen hoch über den Ort die Sonnenwende feiern.

Etwas später beginnt dann die Feier in Höflein. Ab 19 Uhr wird im Neuen Bootshaus, Donaustraße 72, gefeiert. Für Getränke und kleine Imbisse ist gesorgt. Um etwa 21.30 Uhr wird dann das Sonnwendfeuer entfacht.