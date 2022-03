Die „Autobahn vom Kahlenberg“: Höhenstraßen-Spatenstich vor 86 Jahren

Foto: NOEN

Sie ist eine der wichtigsten Verbindungen von der Babenbergerstadt nach Wien: der Klosterneuburger Ast der Höhenstraße. Am 30. Dezember 1936 erfolgte der Spatenstich für dieses Großprojekt. Fast genau vier Jahre danach, am 15. Dezember 1940, konnte der Abschnitt der Höhenstraße eröffnet werden.

Zunächst wurden fünf Varianten vorgelegt

Bereits im Herbst 1932 begannen die Vorgespräche und Planungen für den Streckenabschnitt. Um die Kosten für die Planungen so gering wie möglich zu halten, wandten sich die Zuständigen an das Pionierbataillons Nr. 1, das in Klosterneuburg stationiert war.

Im Jänner 1933 legte Oberstleutnant Rudolf Blaschek, Leiter des Pionierbataillions, fünf Varianten des „Projekts Höhenstraße“ vor.

Aus Kostengründen entschied man sich für die Variante westlich des Wolfsgrabens. Ende Oktober 1934 war die Detailplanung für die 3.451 m lange Straße fertiggestellt. Für den Bau stellte der Bund 440.000 Schilling und das Land 340.000 Schilling zur Verfügung, Die Stadtgemeinde mussten 100.000 Schilling als Beitrag aufbringen, die mittels Kredit finanziert wurden.

Sechs Meter breit – in den Kehren acht Meter

Ab April 1937 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Bis Jahresende konnten die Erdarbeiten auf einer fast drei Kilometer langen Strecke beendet werden. Für das Jahr 1938 waren die Befestigung der Straße und die Belagsarbeiten – Kleinsteinpflasterung – vorgesehen. Die Zahl der Arbeiter betrug im Schnitt 80 bis 100 Mann. (Höchststand 180 Mann, bei einer Arbeitslosigkeit von 1.100 Personen in Klosterneuburg.)

Besonderes Augenmerk wurde beim Bau auf die Renaturierung des Geländes gelegt, damit sich die Straße harmonisch in die Landschaft einfügt. Aussichtpunkte und Ruhebänke wurden geschaffen und auf anspruchsvolle Kunstbauten soweit wie möglich verzichtet. Außerdem wurde das Terrain rechts und links der Straße zur Grünlandzone erklärt. Und am 15. Dezember 1940 wurde die Höhenstraße eröffnet.

