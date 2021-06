Auch heuer findet wieder der Klosterneuburger Orgelsommer in St. Martin statt. Elf hauptsächlich ortsansässige Organisten und Musiker haben sich wieder spontan bereit erklärt, jede Woche ein kurzes Konzert in der Martinskirche zu spielen. Vom 3. Juli 2021 beginnend bis 11. September ist jeweils am Samstag Punkt 12 Uhr bei freiem Eintritt 30 Minuten lang ganz unterschiedliche Musik auf der Orgel zu hören, teils gemeinsam mit anderen Instrumenten.

Damit soll heuer wieder ein Akzent gesetzt werden, die enorm reiche Orgelmusikliteratur etwas bekannter zu machen, die beim Gottesdienst aus Zeitgründen meist zu kurz kommt, so Peter Donhauser, Organist inin St. Martin. Den Anfang macht am 3. Juli Johannes Kuntner, der unter dem Motto „Spätromantisch bis modern“ Werke von Marcel Dupré, Petr Eben, Bert Matter und Camille Saint-Saens vorstellt.

Der prächtige Barockprospekt der Orgel thront auf einer dreiachsigen Empore. Das Gehäuse stammt von einem anonymen Künstler aus der Zeit um 1728. Das heutige Instrument – eine dreimanualige mechanische Schleifladen-Orgel mit 32 Registern – wurde 1984 vom Wiener Orgelbauer H. Gollini im barocken Gehäuse neu errichtet. Die Disposition (Zusammenstellung der Klangfarben) erfolgte im norddeutschen Stil.