Klosterneuburgs gelbe Engel mit starker Bilanz 2022

Auch im letzten Jahr waren die nachgefragten Services wieder vielfältig – und die Gelben Engel am Stützpunkt unermüdlich am Werk, um Clubmitgliedern rasch und wunschgemäß zu helfen: von Beratungen zu Reisen, Recht, dem richtigen Kindersitz oder Versicherungsmöglichkeiten bis hin zu den zahlreichen Prüfdiensten durch die ÖAMTC-Technikerinnen und Techniker.

Mehr als 14.000 Club-Mitglieder werden betreut

Im Jahr 2022 wurden am ÖAMTC-Stützpunkt Klosterneuburg über 24.000 technische Überprüfungen verzeichnet – darunter Klassiker wie die §57a-Pickerl-Überprüfung, Ankaufstests, Fahrzeug-Checks vor Urlaubsfahrten oder die beliebte Gratis-Aktion Winterfit, bei der Fahrzeuge auf ihre Wintertauglichkeit hin überprüft werden.

Der ÖAMTC betreut im Raum Klosterneuburg mehr als 14.000 Mitglieder. Jürgen Schuller, Stützpunktleiter in Klosterneuburg, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück: „Ob Beratungen, technische Überprüfungen oder Pannenbehebungen direkt am Stützpunkt – im vergangenen Jahr konnten wir Clubmitgliedern an unserem Standort rund 33.000-mal helfen und sie in ihrer Mobilität und Sicherheit unterstützen.“

Auch wenn man im letzten Jahr abermals vor neue Herausforderungen gestellt wurde: „Lieferkettenprobleme, rasante Teuerung und eine allgemein angespannte Stimmung haben das Jahr 2022 nicht unbedingt einfacher gemacht, als die Jahre davor. Aber wir konnten einmal mehr zeigen, dass wir tagtäglich mit vollem Einsatz für unsere Mitglieder und ihre Mobilität am Werk sind und haben dafür auch wieder sehr viel Wertschätzung erfahren“, freut sich Jürgen Schuller.

Neue Herausforderung: E-Mobilität

Es ist keine Neuigkeit, dass sich die Mobilität im Wandel befindet, sie entwickelt sich weiter und ihre Formen werden immer vielfältiger – das gilt natürlich auch für die Bedürfnisse und Ansprüche mobiler Menschen. Als größter Mobilitätsclub Österreichs kennt der ÖAMTC ebendiese aus der Praxis sehr genau.

Zunehmend mehr Clubmitglieder nutzen für unterschiedliche Wege jeweils unterschiedliche Fortbewegungsmittel und wählen je nach Zweck und Strecke das für sie am besten geeignete. Als zuverlässiger Partner in Sachen Mobilität entwickelt der ÖAMTC seine Service-Palette entsprechend weiter – im Fokus: Fahrräder und Elektromobilität.

„Neben dem gratis Fahrrad-Check haben wir auch ein eigenes Fahrrad-Service im Programm: Eine umfassende technische Überprüfung für das herkömmliche Fahrrad oder E-Bike“, informiert der ÖAMTC-Stützpunktleiter. „Zudem bieten wir an ausgewählten Standorten, so auch an unserem Stützpunkt in Klosterneuburg, einen speziellen E-Bike Akku-Check an – besonders wichtig bei Ankauf oder Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrads.“

Weiters gibt es beim Mobilitätsclub in Klosterneuburg einen „Gesundheitscheck“ für E-Autos und Plug-in-Hybride: Dabei wird die Antriebsbatterie auf ihre aktuelle Kapazität und Sicherheit hin überprüft.

