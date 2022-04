Pfalzhof in Klosterneuburg wird Veranstaltungszentrum

Werbung

Der geschichtsträchtige Pfalzhof am Rathausplatz 18, wird aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Dahinter steht kein Geringerer als Michael Bauer, seines Zeichens Vater des leider nicht mehr stattfindenden Höfefestes. Aus dem neu restaurierten ehrwürdigen Gebäude wird nun ein Zentrum für Veranstaltungen aller Art.

Der Tausendsassa Michael Bauer hat sich nach seinem Abtritt als Höfefest-Macher ganz dem Wein verschrieben. Aber nicht als Trauerbewältigung in Form der eigenen Genusszuführung, sondern in der Herstellung. Als Weinbauer betrieb er in Kierling sehr erfolgreich einen Heurigen, den er aber vor rund einem Jahr verkaufte. Just das Gebäude, das er ursprünglich als Heurigenstätte ins Visier nahm, bot sich ihm jetzt wieder an, denn Stillhalten kann Bauer nicht. „Nach dem Verkauf meines Heurigen musste etwas Neues entstehen. Nichtstun ist für mich ausgeschlossen. Ich habe immer neue Ideen, die ich gerne verwirklichen will“, so der Veranstaltungs-Profi.

Mit der Idee, ein Veranstaltungszentrum ins Leben zu rufen, setzte sich Michael Bauer mit dem Eigentümer des „Pfalzhof“ in Verbindung und begeisterte ihn für die Umsetzung. Der über 800 Quadratmeter große Pfalzhof wurde originalgetreu restauriert. Das Haus ist über 500 Jahre alt und hat Geschichte erlebt und geschrieben. Viele prominente Personen waren hier schon zu Gast, wie zB Bundeskanzler Julius Raab, Außenminister Leopold Figl oder Falco.

Eine Idee mit großer Wirkung

Von Partykeller bis Vinothek, von Seminar bis zur Hochzeit – das renovierte Gebäude ist mit moderner Technik ausgestattet und kann für viele Anlässe gemietet werden. Der wunderschöne Hof lädt, gerade in der warmen Jahreszeit zum draußen Zusammenkommen ein. Die Räumlichkeiten drinnen bieten für bis zu 100 Personen Platz – mit ihren Doppelstockfenstern, Parkett- und Natursteinböden und den Kreuzgewölben, eignen sie sich auch als helle sowie eindrucksvolle Kulisse für Klausuren, Seminare, Workshops, Vorträge oder Präsentationen aber auch für Kulturveranstaltung wie Konzerte und Lesungen, die Michael Bauer ein besonderes Anliegen sind.

„Ich hoffe, damit eine Lücke zu schließen, die es in Klosterneuburg offensichtlich gibt. Meine große Erfahrung als Veranstalter wird mit helfen, das Haus erfolgreich zu führen“, sieht der umtriebige Michael Bauer positiv in die Zukunft.

