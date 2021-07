Die Abzock-Tour eines falschen Polizisten endete in Klosterneuburg. Zuvor konnte der skrupellose 23-Jährige mit dem Trick noch abcashen – ein älterer Herr war ihm in die Falle getappt.

Der Pensionist im Bezirk Baden ist um rund 76.000 Euro mittels Polizeitrick erleichtert worden. Der 85-Jährige war telefonisch über einen vermeintlichen Verkehrsunfall seiner Tochter unterrichtet worden. Weiters war dem Mann gesagt worden, dass eine Kaution von mehr als 70.000 Euro zu hinterlegen sei, um seinem Kind die Haft zu ersparen. Der Niederösterreicher übergab die Summe an den 23-Jährigen, der damit nach Angaben der Exekutive aber nicht weit kam, berichtet die APA.

Der folgenschwere Telefonanruf hatte den 85-Jährigen am Montagmittag, 5. Juli, erreicht. Am anderen Ende der Leitung gab sich ein Mann mit „Polizei Tulln“ aus und erzählte vom Unfall der Tochter. Rasch begab sich der Pensionist zu seiner Hausbank, wo er einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe behob. Dabei blieb er in ständigem Telefonkontakt mit dem falschen Polizisten. Angeleitet wurde der Niederösterreicher durch diesen, der Bankangestellten nichts von der benötigten Kaution zu erzählen. Die fadenscheinige Begründung: In einem solchen Fall seien Gebühren an das Geldinstitut zu entrichten.

Trick-Betrüger flüchtete im Taxi

Mit reichlich Barem ausgestattet, fuhr der 85-Jährige wieder an seine Wohnadresse, wo er weiteres Geld aufbewahrt hatte. Abgeholt wurden von dort schließlich exakt 76.200 Euro, die der Pensionist dem 23-jährigen polnischen Staatsbürger übergab. Der in einem Taxi flüchtende Beschuldigte wurde in Klosterneuburg gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen, die in einem Papiersack aufbewahrten 76.200 Euro sichergestellt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Betrug, übernahm die weitere Amtshandlung.

Bei der Einvernahme verweigerte der 23-Jährige laut Polizei jegliche Angaben zu seiner Person und zum Sachverhalt. Weiters zeigte er sich „äußerst unkooperativ“, wie es in einer Aussendung hieß. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Der entstandene Schaden hätte durchaus noch größer ausfallen können. Vom Anrufer waren zwischenzeitlich 172.000 Euro an sogenannter Kautionsgebühr verlangt worden. Der 85-Jährige begab sich deshalb nach der Übergabe erneut zu seiner Bank. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass die Filiale über keinerlei Bargeld mehr verfüge. Mitarbeiter verständigten den Sohn des Opfers über die durchgeführten und beabsichtigten Behebungen, der Sohn erstattete umgehend Anzeige.