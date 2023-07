VS Albrechtstraße feierte Abschlussfest im Aupark Klosterneuburg

Am 22. Juni lud der Elternverein der Volksschule Albrechtstraße alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte zum Abschlussfest in den Klosterneuburger Aupark. Bei herrlichem Sommerwetter erwarteten die Kinder einzelne Stationen der Klosterneuburger Blaulichtorganisationen. Die Freiwillige Feuerwehr sorgte mit ihrem Einsatzwagen für Staunen und mit ihrem Spritzschlauch für die ausreichende Kühlung. Die Kinder durften das Löschfahrzeug genauestens inspizieren und erhielten durch die freiwilligen Helfer fachspezifische Auskünfte. Die Polizei zeigte mit ihrem Einsatzfahrzeug und Schutzausrüstung, was bei der Arbeit einer Polizistin bzw. eines Polizisten alles benötigt wird. Ein paar Kinder übten sogar die sogenannte „Schildkröten-Formation“ mit den Schutzschilden. Die Rettung war mit Verstärkung aus der eigenen Jugend vor Ort und beeindruckte die Schülerinnen und Schülern, wie etwa der Rhythmus des Biene-Maja-Kinderliedes bei der Herzmassage mithelfen kann, Leben zu retten.

Ein weiteres Highlight für die Mädchen und Burschen war jedenfalls auch die anwesende österreichische Rettungshundebrigade. Die engagierten Helferinnen führten hautnah vor, wie man richtig auf Hunde zugeht und diese auch für den Sucheinsatz trainiert werden.

Für die notwendige Erfrischung war Dank der zahlreichen Getränkespenden der Eltern und dem Eismobil von Zuckero ausreichend gesorgt. „Wir bedanken uns bei den mitwirkenden ehrenamtlichen Einsatzkräften für die Mühe, bei den Eltern für ihre Unterstützung und freuen uns, über die vielen glücklichen Kindergesichter, die trotz hoher Temperaturen voll im Einsatz waren“, so das Organisationsteam des Elternvereins der VS Albrechtstraße.