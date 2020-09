KLOSTERNEUBURG Schon in „normalen“ Jahren stellt der Schulanfang Schüler, Eltern und Lehrer vor Herausforderungen. In diesem Jahr kommt eine große Komponente dazu, die schon seit sechs Monaten unser aller Leben bestimmt: Corona. Mit einem Ampelsystem und der Investition in die Digitalisierung der Schulen wollen Bildungsministerium, Stadtgemeinde und die Schulen selbst das Schuljahr so normal wie möglich gestalten.

Auch Klosterneuburg setzt alles daran, um gut vorbereitet zu sein. Digitalisierung ist nicht erst seit dem Lockdown ein Thema, 2020 wurden über 250.000 Euro in digitale Tafeln und IT-Infrastruktur investiert. Zusätzlich sind nun alle Schulklassen mit Notebooks ausgestattet.

242 Taferlklassler starten Schullaufbahn

„Die Vorbereitungen an den Schulen für den Schulstart laufen auf Hochtouren, um einen guten und sicheren Start und einen möglichst reibungslosen Ablauf im Schulalltag unter Einhaltung der Coronamaßnahmen zu gewährleisten, in guter Zusammenarbeit der Schuldirektionen untereinander und mit der Stadtgemeinde Klosterneuburg“, fasst Klosterneuburgs Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder die Situation zusammen.

18 Vorschüler und 242 Taferlklassler starten am 7. September ihre Schulkarriere in insgesamt 12 Volksschulklassen. Insgesamt beginnt für rund 2.000 Pflichtschüler an sechs Volks- und zwei Mittelschulen, der Polytechnischen Schule, der Allgemeinen Sonderschule in der Albrechtstraße sowie für rund 450 Oberstufenschüler in ganz Klosterneuburg das Schuljahr. Die Neuen Mittelschulen werden ab heuer als Mittelschulen tituliert und starten an der MS Hermannstraße mit zwei und an der MS Langstögergasse mit einer Klasse. Auch die Polytechnische Schule startet mit einer Klasse. Am Gymnasium gibt es heuer sieben erste Klassen, und am Privatgymnasium startet der zweite Jahrgang mit zwei Klassen.

Es werden umfangreiche Vorbereitungen an den Schulen getroffen, um einen reibungslosen Schulstart und Unterricht an den Schulen zu gewährleisten. Die Direktoren aller Schulen sind untereinander und mit der Stadtgemeinde Klosterneuburg eng vernetzt, sodass die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen an den Schulen möglichst einheitlich und für die Schüler und Eltern nachvollziehbar umgesetzt werden können.

In Elternbriefen erfolgt die Information, wie der erste Schultag und auch der Schulalltag zukünftig ablaufen soll. An allen Schulen werden coronabedingt Hygienepläne mit genauen Aufzeichnungen und Reinigungsvorschriften umgesetzt – mit strikten Zugangsregeln für externe Personen, die nur nach Voranmeldung und mit Mund-Nasen-Schutz die Schulen betreten dürfen.

Die Hygienemaßnahmen werden sich je nach der jeweiligen Corona-Ampelfarbe gestalten. Die Eltern und Schüler werden jeweils am Beginn der Woche durch Aushang an der Schultüre als auch über digitale Kanäle über die jeweilige gültige Ampelfarbe informiert.

An den Klosterneuburger Pflichtschulen werden die Kinder dazu angehalten, eine Maske verpackt in der Schultasche immer mit sich zu führen, sodass rasch auf etwaige Änderungen reagiert werden kann. Bei grüner Ampel ist kein Mund-Nasenschutz erforderlich.

Auch Sabine Maria Geyrhofer, Direktorin an der MS Hermannstraße und der Volksschule Albrechtstraße, geht von einem „normalen“ Start in das Schuljahr 2020/21 aus. Falls aber doch eine Schließung von einzelnen Klassen oder gar der ganzen Schule notwendig sein sollte, werden alle Schüler bestmöglich auf diese Situation vorbereitet.

„Schulneulinge bekommen sofort eine Email-Adresse, und bei den Klassenforen wird mit den Eltern abgeklärt, ob die Schüler zu Hause technisch gut genug ausgerüstet sind“, so Geyrhofer.

Auch für Vereine und für die Volkshochschule Urania (siehe auch Seite 22) beginnt wieder die Schule: Nach Absprache mit allen Schuldirektoren können sie ab 21. September wieder die Räumlichkeiten unter strengen Auflagen wie Desinfektion und der Führung von Anwesenheitslisten in der schulfreien Zeit nutzen.