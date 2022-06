Höflein & Greifenstein unter den besten Gewässern ganz Europas

Werbung Sommer Sonne Schülerhilfe Anzeige Erhöhter Bedarf auch in den Ferien

„Österreichs Badeseen belegen den ersten Platz in Sachen Wasserqualität im Europa-Vergleich. Niederösterreichs Badestellen stechen mit ihrer besonders hohen Wasserqualität hier nochmals hervor. Sie sind die Qualitätssieger auf unserem Kontinent. Ein - im wahrsten Sinne des Wortes - ungetrübter Badespaß“, freuen sich Tourismuslanderat Jochen Danninger und Europa-Landesrat Martin Eichtinger über den Prüfbericht zu den Europäischen Badegewässern.

21.859 Badestellen in den EU-Mitgliedsstaaten, Albanien und der Schweiz wurden von der Europäischen Umweltagentur über das gesamte Jahr 2021 überwacht, darunter 261 aus Österreich und 28 aus Niederösterreich.

100 Prozent der NÖ Badestellen mit ausgezeichneter Qualität

Während im Europa-Vergleich 78 Prozent der Badestellen in Inlandsgebieten die strengsten EU-Anforderungen für die Wasserqualität erfüllen, weisen 97,7 Prozent (255 Gewässer) eine ausgezeichnete Qualität auf und in Niederösterreich sind es sogar 100 Prozent der untersuchten Badestellen.

Österreich liegt damit im Europa-Vergleich auf Platz eins. Neben Österreich werden lediglich in sechs weiteren europäischen Ländern (Griechenland, Kroatien, Malta, Deutschland, Dänemark und Zypern) mindestens 90 Prozent der Badegewässer mit „ausgezeichnet“ bewertet, siehe hier:

Wasserqualität NÖ-Gewässer „ausgezeichnet“

Die Qualitätsansprüche der EU sind hoch: „Seit dem Jahr 2013 erfolgt die jährliche Erhebung der Badewasserqualität nach den Bestimmungen der EU-Badegewässer-Richtlinie unter hohen Qualitätsansprüchen, basierend auf den Daten der letzten vier Badesaisonen. Dass 2021 alle niederösterreichischen Gewässer im Europameisterland Österreich das Prädikat ‚ausgezeichnet‘ erhielten, zeigt die kontinuierliche Qualität unserer Gewässer“, so Eichtinger.

Niederösterreich hat für Badegäste viel zu bieten. 28.000 Hektar umfassen alle Gewässer in Niederösterreich inkl. Seen und Flüssen wie die Donau. Das entspricht in etwa zwei Drittel der Gesamtfläche Wiens. Der Stausee Ottenstein im Waldviertel, der Lunzer See und der Erlaufsee im Mostviertel sind die größten Badeseen in Niederösterreich.

