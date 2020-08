Noch können Schüler die Ferien genießen. Aber der Start in das neue Schuljahr lässt nicht mehr lange auf sich warten. Spätestens Anfang September werden Kinder mit ihren Eltern durch den Fachhandel irren, um alle benötigten Schulsachen zusammenzusuchen. Hefte, Stifte, Bastelsachen und natürlich eine Schultasche – ein Einkauf, der leicht einige hundert Euro ausmachen kann. Ausgaben, die vor allem für Eltern, die Mindestsicherung beziehen, nicht leicht zu stemmen sind. Für diese Eltern und ihre Kinder gibt es dabei Hilfe: das Schulstartpaket, das vom Sozialministerium finanziert und beim Roten Kreuz ausgegeben wird.

Von einem Startpaket für Taferlklassler über ein Mal- und Bastelpaket bis zur Oberstufe: Bei den Schulstartpaketen können Eltern und Kinder zwischen neun verschiedenen Zusammenstellungen wählen. Bis zum 11. September kann man bei der Bezirkstelle des Roten Kreuzes Klosterneuburg den Gutschein des Bildungsministeriums einlösen und mit dem ausgefüllten Antragsformular sein Startpaket beantragen.

Am Dienstag und Donnerstag geöffnet

In der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Klosterneuburgs steht wieder Babara Scheichenstein den Antragstellern mit Rat und Tat zur Seite. Dienstags von 13 bis 15 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr bekommt man in der Bezirksstelle alle Informationen und kann sein Paket beantragen und abholen. Bei all diesen Diensten gelten die Corona-Schutzmaßnahmen.