Müllhalde Bahnhof: Ärger an der Haltestelle Kierling

„Wissen die Leute eigentlich, was sie unserer Natur antun?“, fragt sich Elke Machek tagtäglich, wenn sie am Bahnhof Kierling auf ihren Zug wartet. Grund für den Unmut: Abfall, der gedankenlos am und um den Bahnhof weggeworfen wird – Zigarettenstummel und -packerl, Gläser, Papierl, Dosen, „alles, was wegzuschmeißen ist, wird dort entsorgt“, beobachtet Machek kritisch.

Ein besonderer Dorn im Auge sind der Pendlerin die Unmengen an Tschickstummeln. Die Klosterneuburgerin appelliert für mehr Umwelt-Bewusstsein: „Der Planet ist kein Aschenbecher. Es ist keine Kleinigkeit, wenn tausende Zigaretten-Stummel achtlos auf den Boden geworfen werden. Das hat Auswirkungen auf uns alle.“

Tschickstummel: Der Abbau dauert 15 Jahre

Welche das sind, erklärt Abfallstadtrat Sepp Wimmer (Grüne): „Die Menschen, die achtlos – mutwillig glaube ich gar nicht – Zigarettenstummel wegwerfen, wissen sicher nicht, dass ein Zigarettenstummel 40 bis 60 Liter sauberes Grundwasser verunreinigt und auch das Pflanzenwachstum beeinträchtigt. Die Filter bestehen aus Celluloseacetat, das zu Mikroplastik zerfällt. Der Abbau dauert 15 Jahre. Am Boden liegende Stummel stellen für Mensch und Tier eine Gefahr dar.“

Jedes Jahr organisieren die Grünen einen Natur-Frühjahrsputz, um den gefährlichen Müll aus der Landschaft zu entsorgen – ein Termin für heuer wird noch bekannt gegeben. Die traurige Bilanz des vergangenen Jahres: „2022 haben wir an einem Vormittag etwa 10.000 Stummeln gesammelt“, denkt Wimmer zurück.

Der Bahnhof ist da nicht der einzige Hotspot, auch andere frequentierte Orte werden als Aschenbecher missbraucht. „Am Niedermarkt ist das gleiche Problem“, kritisiert Pendlerin Machek, „und wegen der großen Steine ist die Reinigung dort schwierig“.

Reinigung, da sind die Kompetenzen geteilt: Am Bahnhof sind die ÖBB zuständig, sämtliche Bahnböschungen sowie alles entlang des Straßennetzes in Klosterneuburg und den Katastralgemeinden wird von den Straßenkehrern und dem Streckendienst der Stadt tagtäglich in ihren regelmäßigen Routinen bestreift.

In jeder Katastrale gibt es fixe Straßenkehrer, insgesamt 13. Darüber hinaus ist ein Fahrzeug des Straßendienstes Klosterneuburgs unterwegs, welches pro Tag rund 150 Stationen anfährt, etwa die Haltestellen, Mistkübel im öffentlichen Raum oder Gassi-Stationen.

„Sie alle kümmern sich auch um jeden anderen anfallenden Müll auf ihren Strecken, also Ablagerungen, etwa auch Radkappen etc.“, heißt es seitens der Stadtgemeinde. Auf den Landes- und Bundesstraßen sorgt zusätzlich ein Streckendienst des Landes für Ordnung.

Mehr Achtsamkeit, ÖBB planen Putz-Schwerpunkt

„Als zuständiger Stadtrat für Abfallwirtschaft kann ich nur sagen, das Team um Straßenmeister Schuster tut alles erdenklich Mögliche um die Stadt sauber zu halten“, lobt Grünen-Chef Wimmer, „aber sie können nicht hinter jedem Raucher mit einem Mistkübel her gehen.“ Auch der Stadtrat schließt sich der Bitte nach mehr Bewusstsein an: „Ich appelliere an die Raucherinnen und Raucher, achtsam zu sein. Und vielleicht auch die Bitte an die Mitbürgerinnen und Mitbürger, Raucherinnen und Raucher höflich aufmerksam zu machen, wenn diese Stummel gedankenlos wegwerfen.“

Und was wird am Bahnhof Kierling gegen die Verschmutzung getan? „Wir haben eine Reinigungsschwerpunktaktion in Auftrag gegeben und prüfen auch eine Möglichkeit, die Reinigungsintervalle zu verkürzen“, verspricht eine Sprecherin der ÖBB, die um Entschuldigung bittet, „dass das Erscheinungsbild in einigen Bereichen derzeit nicht so ist wie wir es uns für unsere Fahrgäste wünschen.“

Die ÖBB appellieren an Pendlerinnen und Pendler ,zum Gesamtbild eines sauberen Bahnhofes beizutragen und ihre Zigaretten vor dem Betreten des Bahnhofes entsprechend in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.“ Denn, und das hebt die Sprecherin ganz besonders hervor: „Am Bahnhof Klosterneuburg Kierling herrscht, wie an allen ÖBB-Bahnhöfen, gemäß Hausordnung Rauchverbot. Deshalb sind auch keine Aschenbecher vorgesehen.“

Davon geht die Welt nicht unter

