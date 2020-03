Letzter „Pumperer“ im internen Radau der SPÖ Klosterneuburg: Bei der letzten Sitzung des Parteivorstandes wurde ein neuer Vorsitzender bestimmt und der alte abgesetzt. Michael Wieshaider übernimmt das Amt von Andreas Mohl.

Freiwillig hat Andreas Mohl den Koffer gepackt, aber „es wurde ihm nahegelegt“, so der neue Vorsitzende Michael Wieshaider, der seit dem 25. Februar das Amt innehat. Dabei ging es nach Wieshaider nicht um die Anzahl der erreichten Vorzugsstimmen, auch nicht um die Sesshaftigkeit in Maria Gugging und nicht um die Frauenquote, sondern „er hat nicht ins Team gepasst. Mehr will ich dazu nicht sagen.“ Dass sich die SPÖ damit um ein Mandat im Gemeinderat bringt, nehme sie in Kauf.

„Das ist nicht ein Job, bei dem jeder gleich schreit, ich will ihn haben.“

Michael Wieshaider, Vorsitzender der SPö Klosterneuburg

Der neue Vorsitzende schwärmt indes über das aktuelle SPÖ-Team: „In diesem Wahlkampf hat sich zum ersten Mal ein Team gebildet, das auch weiter arbeiten und zu neuer Kraft erstarken will. Das ist nicht ein Job, bei dem jeder gleich schreit, ich will ihn haben, aber es ist gut, wenn man zu Beginn einer Amtsperiode gleich dabei ist“, zeigt sich Wiesheider optimistisch, und er stellt auch gleich die Zielvorgaben für die nächsten fünf Jahre vor: Veranstaltungen soll es viele geben, Grätzelgespräche sollen forciert werden, um so der Bevölkerung nahe zu sein. Vielleicht wird man auch eine SPÖ-Sprechstunde ins Leben rufen. Wieshaider: „Uns ist die Nähe zur Bevölkerung wichtig, und da soll es keine Parteischranken geben.“

Auf die Jugendarbeit legen Wieshaider und seine Partei besonderen Wert: „Es wird sicher nicht leicht, aber wir müssen die Jugend überzeugen, mit uns mitzumachen. Da werden wir auch ein eigenes Konzept erarbeiten.“

Michaels Vater Eduard Wieshaider war lange Zeit als Gemeinderat tätig. „Ich war sein größter Kritiker. Aber es ist leicht, von hinten zu schreien und zu sagen, was besser gemacht werden kann. Jetzt steh ich selbst an vorderster Front“, so der neue SPÖ-Vorsitzende.

Der abgetretene Andreas Mohl sieht seine Situation gelassen: „Ich bin SPÖ-Mitglied und in den Gemeinderat gewählt. Wenn der Klub mich ausschließt, bin ich eben ,wilder‘ Gemeinderat.“ Und über seine Teamfähigkeit will Mohl nur eines sagen: „Das liegt immer im Auge des Betrachters.“