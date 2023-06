Unfreiwilliges Bad in der Donau bei Klosterneuburg

Klosterneuburg Für die Meisten ist die Donau derzeit noch zu kalt für ein Bad. Und auch dieser unfreiwillige Badegast hätte wohl lieber auf seinen Ausflug in das kühle Nass verzichtet. So musste er allerdings dann von der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg wieder trocken gelegt werden.

Am vergangenen Samstag wurden die beiden Wachen der Klosterneuburger Floriani kurz nach 9 Uhr zu einer Anhängerbergung alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache rollte ein Pkw-Anhänger eine Böschung hinunter und landete schlussendlich in der Donau. Dort blieb er auf Steinen am Donauufer hängen. Der Anhänger wurde vom A-Boot gesichert und danach mittels Kran aus der Donau geborgen. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.