Seit amerikanische und deutsche Wissenschaftler nachgewiesen haben, dass das Vitamin D weit wichtiger für unsere Gesundheit ist als bisher angenommen, suchen mehr Menschen wieder die Sonne auf. Denn Vitamin D kann unser Körper nur dann produzieren, wenn Sonne auf die Haut auftrifft. Da aber durch das Dünnerwerden der Ozon-Schicht 15 Kilometer über uns die Strahlen der Sonne stärker, aggressiver und daher in den letzten Jahren gefährlicher geworden sind, darf man mit der Sonnenbestrahlung nicht übertreiben. Die Folge: Mancher handelt sich gerade jetzt in dieser Jahreszeit in der ersten starken Sonne einen zünftigen Sonnenbrand ein. Da kann man aber wunderbar mit einfachen und natürlichen Rezepten Erste Hilfe leisten.

Gehen Sie unverzüglich, wenn die Haut gerötet ist und schmerzt, in den Schatten.

Bereiten Sie eine Kanne mit Schwarztee zu, lassen Sie den Tee lauwarm werden, tauchen Sie ein Leinentuch ein, wringen Sie es etwas aus und legen Sie es auf die schmerzenden Stellen. Die Gerbstoffe im Schwarztee bringen rasche Linderung.

Eine ähnliche Wirkung hat Apfelessig, wenn er 50 zu 50 mit Wasser verdünnt wird. Auch da taucht man ein Leinentuch ein, wringt es leicht aus und legt es auf die Haut auf.

Ein sehr bewährtes Naturrezept gegen den ersten Sonnenbrand der Saison: Rühren Sie zimmerwarmen Topfen mit etwas Joghurt an und tragen Sie den weißen Brei auf die betroffenen Hautstellen auf. Lassen Sie den Joghurt-Topfen eine Stunde auf die Haut einwirken.