Auch bei den Abonnementkonzerten 2021/22 steht neben der gewohnt hohen Qualität des Angebotes an spannenden und interessanten Programmen und Künstlern die Sicherheit und Gesundheit der Besucher ganz oben auf der Prioritätenliste. Aus diesem Grund werden die ersten vier Konzerte in der kalten Jahreszeit wieder in der Babenbergerhalle stattfinden. „Ab März 2022 gastieren wir dann wieder im barocken Augustinussaal des Stiftes Klosterneuburg“, erklärt Kulturamtsleiter Franz Brenner, der auch betont: „Die Abonnementkonzerte der Stadtgemeinde konnten ihr Publikum auch durch die Covid19-Pandemie sicher begleiten. Wann immer möglich, wurden in der abgelaufenen Saison die Konzerte (zum Teil verschoben) abgehalten. Alle Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Besucher wurden eingehalten, und es gab keinen einzigen Covid19-Fall im Zusammenhang mit unserer Konzertserie.“

Das erste Konzert der neuen Saison ist gleichzeitig ein Ersatztermin aus dem vergangenen Zyklus: Am Donnerstag, 9. September holen Barbara Laister-Ebner und Monika Kutter in der Babenbergerhalle ihren Abend „Zither auf klassischen Wegen“ endlich nach. Für bestehende Abonnementbuchungen

„Es gab keinen einzigen Covid19-Fall im Zusammenhang mit unserer Konzertserie.“ Franz Brenner, Kulturamtsleiter

behalten die Tickets für dieses Konzert ihre Gültigkeit, neue Abonnenten können günstig zubuchen.

In den letzten Jahren gibt es einen regelrechten Boom der Zither, deren Klangmöglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft scheinen. Dass man Zither auf Weltklasseniveau spielen kann, bewies Barbara Laister-Ebner, die 2018 von Maestro Riccardo Muti eingeladen wurde, beim Neujahrskonzert mit den Wiener Philharmonikern zu konzertieren. Zusammen mit ihrer Schwester spielt sie neben Wiener Musik, Blues und Jazz auch klassisches Repertoire in Bearbeitungen und Werken zeitgenössischer Komponisten, die dieses Instrument immer mehr für sich entdecken. In Klosterneuburg stehen unter anderem Werke von Giles Farnaby, Franz Georg Knotzinger, Wilhelm Friedemann Bach, Jean-Philipppe Rameau, Richard Grünwald, Joaquin Rodrigo und Django Reinhardt auf dem Programm.

Neue Streicher: Von Bach bis Piazzolla

Ebenfalls noch im September gibt es ein Wiederhören mit dem Ensemble Neue Streicher, das am 30.9. unter der Leitung von Azis Sadikovic gemeinsam mit dem Duo Aliada einen Abend unter dem Motto „Bach meets Piazzolla“ in der Babenbergerhalle bietet.

Der Gesamtpreis für alle sechs Abonnementkonzerte beträgt 105 Euro (ermäßigt 96 Euro). Einzelkarten, wenn nicht anders angegeben, kosten 29 Euro / ermäßigt 27 Euro. Tickets und weitere Informationen zum Detailprogramm der Saison 2021/22 sind beim Kulturamt der Stadtgemeinde, Rathausplatz 25, erhältlich: 02243/444/351, kulturamt@klosterneuburg.at.