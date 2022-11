Leider zu wenig Personal für Weidlinger Adventmarkt

„Heuer gibt es keinen Adventmarkt. Wir haben leider für dieses große Ereignis zu wenig Personal“, so die betrübliche Nachricht vom Heurigenchef in Weidling Martin Trat. Besonders betrüblich, weil es sich beim Trat-Wieser in Weidling nach Meinung vieler Klosterneuburger um den schönsten Adventmarkt Klosterneuburgs handelt.

Martin Trat hat viel Zeit und Geld investiert, um diesen Adventmarkt auf die Beine zustellen. Und obwohl es immer schwieriger ist in dieser Zeit der Krisen in Weihnachtsstimmung zu kommen – beim Trat-Wieser in Weidling konnte das jedes Jahr gelingen. Doch die Pandemie und die damit verbundene Personalknappheit in der Gastronomie macht heure einen Adventmarkt unmöglich und bewog den Heurigenwirt aus Leidenschaft sogar – wie die NÖN berichtete – seinen Heurigen verkaufen zu wollen . „Wir werden aber dafür an jedem Samstag der Adventzeit ein Konzert veranstalten“, verspricht Trat und hofft auf regen Besuch.

Trotzdem – die Klosterneuburger werden zumindest heuer auf den so liebevoll geschmückten und gemütlichen Adventmarkt beim Trat-Wieser verzichten müssen.

