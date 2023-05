Die kleine Frau vom Bahnhof

Edith Czernilofsky, die große kleine Frau in der Au, die Gründerin vom Bahnhofsgarten Kritzendorf, ist von uns gegangen. Viele Menschen haben sie gekannt und sind tief berührt von dieser Nachricht. Denn mit dem Garten, in den sie so viel Liebe und Arbeit gesteckt hat, hat sie vielen Menschen eine große Freude bereitet.

Oft kam jemand absichtlich schon eine Viertelstunde oder länger vor der Abfahrt des Zuges, nur um den Garten eine Weile genießen zu können. Edith Czernilofsky hatte kein leichtes Leben, trotzdem hat sie ihren Optimismus und ihre Lebensfreude immer behalten. Sie war stets freundlich und liebenswürdig, und es ist ihr dank ihrer Tatkraft und ihrer Liebe zur Natur gelungen, diese Welt ein wenig schöner zu machen. Dafür danken ihr die Kritzendorferinnen und Kritzendorfer.

Vergangenen Mittwoch nahmen ihre Freunde und Wegbegleiter am Unteren Stadtfriedhof Klosterneuburg Abschied.

Foto: privat

