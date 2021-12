Stift Klosterneuburg trauert um Kämmerer Walter Simek

Die Augustiner-Chorherren würdigen ihren verstorbenen Mitbruder: "Das Stift Klosterneuburg verliert in Walter einen, tüchtigen und treuen Diener seines Herrn' (vgl. Mt 25,21), einen zuverlässigen und zugleich nüchternen und begeisterten Seelsorger, Wissenschafter und Wirtschafter; die Mitbrüder werden ein beispielgebendes Vorbild an klösterlicher Disziplin und mitbrüderlicher Liebe vermissen müssen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken einem großen Förderer ihrer aller Arbeit."

Walter Heinz Simek CanReg wurde am 21. September 1935 in Klosterneuburg geboren. 1954 trat er in das Stift Klosterneuburg ein. Neben der Seelsorge und seiner geschätzten Predigttätigkeit gehörte seine Leidenschaft der theologischen Wissenschaft. Ab 1998 übernahm er das Amt des Kämmerers für das er als solcher bis zu seinem Tode für die Wirtschaftsbetriebe des Stiftes Klosterneuburg verantwortlich zeichnete.

Dabei lagen ihm die Prosperität der einzelnen Betriebe mit allen Mitarbeitern sehr am Herzen, sowie das soziale Engagement des Stiftes Klosterneuburg, das durch ein unter ihm eingeführtes Sozialstatut nachhaltig gewährleistet sein sollte. Seine unermüdlichen Tätigkeiten wurden unter anderem mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich und mit dem Ehrenring der Stadtgemeinde Klosterneuburg gewürdigt.

Die Aufbahrung im Brunnenhaus im Kreuzgang des Stiftes bietet die Möglichkeit Abschied zu nehmen:

Dienstag 07.12.2021; 15:00-17:00 Uhr

Mittwoch 08.12.2021; 09:30-12:00 Uhr

Donnerstag 09.12.2021; 15:00-17:00 Uhr

Sonntag 12.12.2021; 09:30-12:00 Uhr

Dienstag 14.12.2021; 15:00-17:00 Uhr

Mittwoch 15.12.2021; 10:00-12:00 Uhr

Donnerstag 16.12.2021; 15:00-17:00 Uhr

Sonntag 19.12.2021; 09:30-12:00 Uhr

Requiem und Beisetzung:

Montag, 20.12.2021, 15:00 Uhr: Erste Einsegnung im Brunnenhaus, anschließend Requiem in der Stiftskirche Klosterneuburg und Beisetzung in der Chorherrengruft in der Sebastianikapelle.

Zählkarten für die Messe werden ausgegeben, die Feierlichkeiten werden im Internet gestreamt, alle geltenden Corona-Regelungen werden strikt eingehalten – Details unter www.stift-klosterneuburg.at