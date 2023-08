Chor Weidling trauert um ehemaligen Leiter

Gerade im Jahr, in dem der Chor Weidling sein 40-jähriges Bestehen feiern durfte, musste die Singgemeinschaft die traurige Nachricht zur Kenntnis nehmen, dass der allseits geschätzte ehemalige Leiter des Weidlinger Traditionschores Anfang Juni völlig überraschend verstorben ist.

Beginnend im Jahre 1990 hat Helmut Künzel über 27 lange Jahre mit großem Engagement und launiger Motivation den Chor geführt und in intensiver Probenarbeit erfolgreich auf die zahlreichen öffentlichen Auftritte vorbereitet.

Stellvertretend für viele, den Chormitgliedern aber auch dem treuen Publikum lange erinnerlicher Ereignisse seien hier angeführt: Die „Matthäuspassion“ im großen Musikvereinssaal, die „Carmina Burana“ im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg und die erfolgreiche Teilnahme an mehreren Gesangswettbewerben, sowie viele Auslandsreisen mit Konzertauftritten und natürlich die Gestaltung großer Messen mit hervorragenden Solisten und Orchesterbegleitung. Beim Festkonzert am 1. Juli dieses Jahres durfte man dem Publikum einige Lieder in Erinnerung bringen, die bereits mit Helmut Künzel einstudiert und unter seiner Leitung erfolgreich aufgeführt wurden.

Es war hoffentlich ein würdiger Abschiedsgruß. Helmut Künzel hat mit seiner großen Liebe zur Musik und seinem launigen Führungsstil den Chor Weidling nachhaltig geprägt. Die Chormitglieder sind für die Zeit, die sie mit ihm verbringen durften, dankbar und werden sein Andenken in Ehren halten.