Ewald Baringer: „Vom Duft der Zeitung fasziniert“

Fast vier Jahrzehnte dokumentiert er das Kulturgeschehen in der Kulturstadt Klosterneuburg. Nun begibt sich Ewald Baringer in seinen verdienten Ruhestand. Was sich in 38 Jahren in der Zeitungsbranche getan hat und wie sich das Kulturgeschehen in der Babenbergerstadt entwickelt hat und wie seine Zukunft aussieht — das erzählt der erfahrenen Redakteur der NÖN.

NÖN: Vor 38 Jahren hast du mit dem Zeitungsschreiben begonnen. Wie ist es dazu gekommen?

Ewald Baringer: Schon damals hat es einen NÖN-Postwurf gegeben. Dort bin ich auf ein Inserat gestoßen. Ein Mitarbeiter wurde gesucht. Ich hab mich vorgestellt. Der damalige Redaktionsleiter hat mir gleich gesagt, dass ich nicht viel verdienen werde – das hat sich dann auch bewahrheitet. Ich bin trotzdem eingestiegen. Zunächst mit Kommunalpolitik. So hat sich das ergeben. Im zarten Alter von 30 stieß ich also auf die NÖN.

Du hattest ja damals einen anderen Brotberuf. Ich glaube, du warst Lehrer. Wie kommt man da auf die Idee, journalistisch tätig zu werden?

Baringer: Ich hab zu allem Gedruckten schon als Kind ein suchtartiges Verhältnis gehabt. Allein der Duft einer Zeitung hat mich fasziniert. Schon vor der Schule bin ich in irgendeinem Schuppen gesessen und habe alte Zeitungen gelesen. Wenn mich jemand gesucht hat, musste er nur wissen, wo sind die alten Zeitungen, da sitzt der Bub.

Und die Lust auf das Schreiben? War die von Anfang an da?

Baringer: Ja, das ist ja eher etwas Habtisches. In meiner Schulzeit hat man ja noch mit Tinte geschrieben. Und auch das Papier — das waren alles so Materialien. Das hat mich auch fasziniert.

Du bist ja auch Schriftsteller. War dir das auch schon in die Wiege gelegt?

Baringer: Gut, die Literatur hat mich auch schon immer fasziniert. Es gab irgendwann einmal die Einsicht, dass man die literarischen Arbeit auch ernst nehmen muss. Sonst wird es zum Hobby. Und das wird meistens peinlich.

Wie hat man eigentlich zu deiner Anfangszeit Zeitung gemacht?

Baringer: Das war sehr exotisch aus heutiger Sicht, weil wir noch auf der Schreibmaschine geschrieben haben, auf Vorlageblätter. Und diese Blätter haben dann die Mitarbeiter ins Büro gebracht. Da gab es eine Sekretärin und die hat dann diese Blätter gesammelt und dann in die Redaktion geführt. Dort wurden diese Manuskripte gesetzt und gelayoutet. Das hatte zur Folge, dass es oft Kürzungen gegeben hat, die man als Autor gar nicht mitbekommen hat.

Also eine rasante Entwicklung in der Zeitungsbranche. Heute, mit dem Computer geht ja alles auf Knopfdruck...

Baringer: Ich habe zu dieser Zeit eigentlich nicht damit gerechnet. Habe mir gedacht, diese Computer und das Internet werde ich nie brauchen. Da hat man dann aber eh bald gesehen, wie weit man mit dieser Einstellung kommt. Heute kann man sich die Steinzeit des Zeitungsmachens gar nicht mehr vorstellen.

Du bist also mit der NÖN gewachsen und hast dich dann auf die Kultur spezialisiert...

Baringer: Ja, das war immer mein Wunsch, aber die Kultur war am Anfang noch mit Rudolf Lhotka besetzt. Ein wohlverdienter Mann. Als er aufgehört hat, war der Weg für mich frei in die Kultur einzusteigen. Das hat mir eigentlich große Freude bereitet und das bis zu letzt.

Was ist das Schöne an dieser Arbeit?

Baringer: Es ist einfach schön, sich mit Menschen und mit Inhalten zu beschäftigen, die größtenteils erfreulich sind. Mich hat immer die Möglichkeit begeistert, interessanten Menschen zu begegnen und ihre künstlerische Arbeit kennenzulernen. Das war immer auch eine Erweiterung meines eigenen Horizonts.

Was waren denn so die Highlights der Berichterstattung in der Kulturstadt Klosterneuburg?

Baringer: Zum Beispiel die 17 Jahre Essl-Museum in Klosterneuburg. Die haben ja dann auch für die Kulturszene in dieser Stadt sehr viel gebracht an einer erweiterten Perspektive und Internationalisierung.

Wie hat sich denn die Kulturszene in dieser Stadt in den letzten vier Jahrzehnten verändert?

Baringer: Mir scheint es so zu sein, dass es früher eine größere Bandbreite an Initiativen, an Veranstaltungen, auch an Veranstaltungsorten gegeben hat. Früher hat fast jede Bank im Monatsrhythmus Ausstellungen gemacht, es gab viele Privatinitiativen, wie zum Beispiel die Galerie Kranister, es gab Konzerte in den Pfarren und Kirchen. Heute hat sich das ziemlich reduziert. Es gibt natürlich nach wie vor eine konstante Veranstaltungsschiene. Das ist das Verdienst des Kulturamtes mit Franz Brenner und seinen Mitarbeitern. Das muss man hier schon erwähnen.

Warum sind deiner Meinung nach die Privatinitiativen weniger geworden?

Baringer: Ich glaube das liegt nicht nur an Klosterneuburg. Es ist die gesellschaftliche Stimmung anders geworden. Zu sagen jetzt probieren wir etwas, gibt es zwar schon, aber ich glaube es ist nicht mehr so selbstverständlich. Es fehlt auch an den Locations. Zum Beispiel die Rostockvilla — also so gewisse Orte, wo jeder gewusst hat, da kann man hinschauen, da ist doch regelmäßig etwas los.

Auf der anderen Seite gibt es aber doch die großen Events, so wie die Oper Klosterneuburg. Ist das der Trend unserer Zeit?

Baringer: Die Oper Klosterneuburg ist sicher ein Tanker im Klosterneuburger Kulturleben, oder die Galerie Gugging. Ich denke aber es sollte beides geben. Es gibt ja dann schon immer Versuche, wie das Klosterneuburger Sommertheater im Genre des Sprechtheaters, Aber in der Theaterszene hat Klosterneuburg im Vergleich mit anderen Städten wenig zu bieten.

Es fehlt uns eigentlich ein Stadttheater...

Baringer: In Mödling und Baden gibt es ein Stadttheater, in St. Pölten das Landestheater — wir haben keine Theaterbühne und nicht einmal ein Kino.

Das soll jetzt wieder werden...

Baringer: Das sagt die Politik seit zehn Jahren ... Die Visionen, der Gestaltungswille und die Fantasie der Kulturpolitik scheint mir enden wollend. Es herrscht so die Mentalität: Wir haben eh das Stift. Was brauchen wir denn anderes.

Das Stift macht aber sehr viel, oder?

Baringer: Natürlich, das will ich auch nicht in Abrede stellen. Das Stift ist zweifellos ein bedeutsamer Kulturfaktor in Klosterneuburg. Aber nur als Ergänzung: Es gibt ja in Klosterneuburg das Kafka-Museum. Das wäre um ein Haar zugesperrt worden, wenn nicht der Manfred Müller von der Gesellschaft für Literatur sich ins Zeug gelegt hätte. Aber irgendwie macht man nichts damit. Oder Egon Schiele. Er ist ja in Klosterneuburg in die Schule gegangen. Dort ist er als junger Bub von seinem Zeichenlehrer gefördert worden. Das ist ja alles nicht nichts. Aber für Klosterneuburg doch.

So etwas wird also einfach nicht aufgegriffen...

Baringer: Man muss ja keine Egon-Schiele-Kaffeehäferln machen. Es gibt so viele kulturelle Ressourcen in dieser Stadt, aber sie werden wenig genützt.

Geschieht für die Jugend kulturell genug in unserer Stadt?

Baringer: Es hat da zum Beispiel die „Machbar“ in der Wasserzeile gegeben. Das gibt es auch nicht mehr. Und was machen die Jungen? Sie fahren nach Wien. Dagegen müsste man sich etwas überlegen, Aber die Erkenntnis, dass das vielleicht sinnvoll oder notwendig wäre, sehe ich bei den politischen Akteuren nicht.

Jetzt sollte wir aber auch über den Baringer als Literat sprechen. Wie kam es dazu?

Baringer: Mein Interesse am Lesen hatte ich schon als Kind. Alles, was mir in die Finger kam musste ich lesen. Eigentlich furchtbar, weil dadurch habe ich — und das mach ich heute noch, ich kann nichts wegschmeißen — jeden Schmarren gelesen. Ja, das hat eigentlich lange gedauert, bis ich es ansatzweise so ernst genommen habe, wie man es auch nehmen muss, wenn man einen Anspruch hat, so etwas wie Qualität herzustellen. Es ist ja nicht so, dass man darauf warten kann, dass einem die Muse küsst, sondern mit viel Arbeit verbunden. Diesen Aufwand muss man auch auf sich nehmen. Das habe ich schlussendlich und zeitweise auch getan.

Aber natürlich auch aus Lust...

Baringer: Ja, schon. Es ist auch spannend, weil es ja unterschiedliche von Textsorten sind. Das journalistische Schreiben und das literarische Schreiben, das sind unterschiedliche Zugänge zur Sprache. Aber durchaus auch reizvoll, wenn es dann Berührungen gibt.

Wo gibt es da Berührungspunkte?

Baringer: In der Recherche oder stilistische Anleihen nehmen. Zum Beispiel war ja Thomas Bernhard eine Zeit lang Gerichtsberichterstatter und wenn man den Thomas Bernhard liest, dann ist dieser trockene Berichterstattung eigentlich sehr typisch für seinen Stil.

Du hast ja auch schon eigene Sachen veröffentlicht...

Baringer: Vor Jahren habe ich sogar einen Kulturpreis der Stadtgemeinde Klosterneuburg bekommen und dann auch einen Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich.

Wohin wird dich die Zukunft führen?

Baringer: Klar ist das so, dass jetzt mehr Zeit bleibt um Eigenes zu schreiben. Ein bisschen werde ich auch für den Landesteil der NÖN journalistisch weitermachen. Ich bin aber auch tendenziell ein fauler Mensch und brauch dann auch einen Termin oder ein konkretes Projekt mit Deadline mit einem Verlag um liefern zu müssen. Eigentlich wie bei einer Zeitung der Redaktionsschluss. Da kann man nicht warten, dass einen die Muse küsst. Von selber wird überhaupt nichts. Von selber wird immer nur alles schlechter.

Hast du noch ein Anliegen, das du hier los werden willst?

Baringer: Ja, ich will sagen, dass die Zusammenarbeit und die Atmosphäre bei der NÖN eigentlich fast immer angenehm war. Natürlich gabs immer auch Spannungen, aber im Großen und Ganzen hat man das Gefühl gehabt mit Leuten zu arbeiten die sich vertragen, die nicht Hackeln schmeißen, man ist einander nicht Konkurrent unter den Kollegen, man hilft einander auch. Das war eine schöne Zeit. Journalismus ist ein wunderbarer Beruf.

