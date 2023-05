Natur erleben: Waldbaden mit dem Stift Klosterneuburg

Ziel ist die körperliche und mentale Erholung sowie die Belebung unserer Gesundheit. Was in Japan eine anerkannte Therapieform ist, wird auch in Europa immer bekannter. Die Wälder des Stiftes Klosterneuburg bieten den Rahmen, und es sind ausgewählte, besonders stimmungsvolle Orte, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem 2,5-stündigen Weg entdecken.

Begleitet werden sie von Zsófi Schmitz, Naturvermittlerin und Waldbadentrainerin. Sie erleben inspirierende Achtsamkeitsübungen, die die Verbindung zur Natur, zum eigenen Selbst sowie zum großen Ganzen stärken.

Die monatlichen Termine haben jeweils einen anderen, zur Jahreszeit passenden Themenschwerpunkt und finden an unterschiedlichen Waldstandorten statt. Das Programm findet nur bei geeignetem (regen- und windfreiem) Wetter statt.

Freitag, 26. Mai – Achtsamkeit, Treffpunkt: 15:30 Uhr Bahnhof Kierling

Freitag, 16. Juni – Verbundenheit, Treffpunkt: 15:30 Uhr Bahnhof Höflein

Samstag, 1. Juli – Kraft, Treffpunkt: 11 Uhr, Busstation 401, Weidlingbach Steinriegelstraße

Samstag, 26. August – Fülle, Treffpunkt: 10 Uhr, Bahnhof Höflein

Freitag, 22. September – Dankbarkeit, Treffpunkt: 15:30 Uhr, Bahnhof Höflein

Samstag, 7. Oktober – Loslassen, Treffpunkt: 14 Uhr, Bahnhof Kritzendorf

stift-klosterneuburg.at/waldbaden

