Zustellung in Klosterneuburg: Richtige Straße, falsche Adresse?

KLOSTERNEUBURG „Hier ein Foto der Einfahrt, in der mein Paket liegt, erkennt jemand sein Wohnhaus?“ – „Ich hab hier ein Paket für XY, kennt jemand den Adressaten?“. Diese und ähnliche Postings häufen sich in Klosterneuburg-bezogenen Gruppen auf Social Media.

„Ich fühle mich schon wie ein Ersatz-Briefträger“, meint auch SP-Stadtrat Karl Schmid-Wilches. In der Vorwoche brachte er auch NÖN-Redaktionsleiter Christoph Hornstein die Post: Die beiden wohnen jeweils an einer Hauptstraße und „teilen“ sich eine Hausnummer.

Gleichnamige Straßenzüge sind besonders von Zustellungs-Irrtümern betroffen. Und die „Hauptstraße“ gibt es in Klosterneuburgs Katastralgemeinden fünf Mal: in Höflein, Kierling, Kritzendorf, Maria Gugging und Weidling.

Die „falschen“ Postleitzahlen

Ein Ansatzpunkt wären hier die Postleitzahlen. Denn für die Post sind „3420 Kritzendorf (Ort und Katastralgemeinde) sowie 3421 Höflein an der Donau (ehemals selbstständige Gemeinde) eigenständige Orte“, schildert Post-Pressesprecher Markus Leitgeb. „Sie laufen daher auch nicht unter ‚3420 Klosterneuburg‘, ‚3420 Klosterneuburg-Kritzendorf‘, sondern unter ihrer eigenen Postleitzahl plus dem Gemeindenamen“, bittet Leitgeb um Beachtung, um Postsendungen möglichst korrekt zu adressieren. Bei den Hauptstraßen in Kierling, Maria Gugging und Weidling jedoch bleibt die Postleitzahl die selbe.

Hier räumt Post-Sprecher Leitgeb auch mit einem Missverständnis auf: „Seit Einführung der Postleitzahlen im Jahr 1966 hat ganz Klosterneuburg die Postleitzahl 3400. Es gibt einen Post-Partner und eine Postfiliale, die unter 3402 bzw. 3404 laufen – das sind aber vorrangig interne Bezeichnungen für unser Leitsystem, beziehungsweise können mit diesen zwei Zahlen lediglich Postfächer adressiert werden.“

SP-Stadtrat Karl Schmid-Wilches betätigt sich gelegentlich als "Ersatz-Briefträger". Foto: privat

In letzter Zeit habe die Post in Klosterneuburg vereinzelt Sendungen entdeckt, die fälschlicherweise die Postleitzahlen der genannten Post-Geschäftsstellen trugen beziehungsweise „frei erfundene“ Postleitzahlen von Katastralgemeinden.

Weidling und die übrigen Katastralen Klosterneuburgs hatten nie eine eigene Postleitzahl, betont Leitgeb. „Die Postleitzahl 3411 referenziert etwa auf ein altes Postamt, das sich seinerzeit in Weidling befand. Auch hier gilt: Diese Zahl konnte lediglich als Postfach adressiert werden, galt aber nie für die Katastralgemeinde.“

Gleichnamige Straßen konkreter benennen

Eine weitere Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, wäre die Umbenennung oder zusätzliche Bezeichnung der Hauptstraßen in „Kierlinger Hauptstraße“, „Weidlinger Hauptstraße“ und so fort.

„Das wurde wiederholt diskutiert, auf Verwaltungs- sowie politischer Ebene, und auch bereits in der Bevölkerung abgefragt“, bemerkt Rathaus-Sprecherin Gabriele Schuh-Edelmann. „Dabei gab es nur eine Handvoll Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die bei vereinzelten Straßen für eine Änderung waren, weshalb die Stadt davon Abstand genommen hat. Der Aufwand und die Umstände, welche in Folge für die betroffenen Bürger entstehen würden, waren somit bisher nicht gerechtfertigt.“

Postfilialen, Postpartner und Postversorgung

Neu entfacht hat die Schließung des Postpartners in Kritzendorf zusätzlich die Diskussion, wie es mit der Post-Versorgung in Klosterneuburg weitergeht.

„Mittlerweile unzumutbare Wege, um ein Paket zu versenden oder einen eingeschriebenen Brief abzuholen“, ortet die SPÖ Klosterneuburg. Welche Entfernung zur nächsten Poststelle als „angemessen“ gelte oder nicht, bleibe unklar, eine gesetzliche Regelung gebe es jedoch für Post-Geschäftsstellen: „Hier muss bei Gemeinden mit über 10.000 Menschen gewährleistet sein, dass mehr als 90 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner eine Postfiliale in maximal zwei Kilometern erreichen. Wo trifft das in Klosterneuburg zu?“, fragt SP-Sprecher Schmid-Wilches. Nach kurzer Diskussion im Gemeinderat wird sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager gemeinsam mit den Rechtsexperten der Stadt, die Situation ansehen und von der Post prüfen lassen, wie weit welchen Bestimmungen entsprochen werden muss.

Für Kritzendorf wird derzeit die Installation einer Postbox geprüft, wie sie bereits in Weidling in Betrieb ist. Sie soll im Bereich um das Amtshaus aufgestellt werden.

