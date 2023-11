Rund um Klosterneuburg: Besinnlichkeit von Ort zu Ort

Die letzten 24 Tage werden bekannt an den Türchen des Adventkalenders abgezählt. Und auch die Kerzen am Adventkranz dienen als Orientierung. Noch sind es knapp vier Woche vor dem ersten Advent, aber schon jetzt stehen in den Katastralgemeinden die Programme fest und die lassen auch dieses Jahr nichts zu wünschen über.

Der Pfarrgarten die Weidlinger Pfarre verwandelt sich heuer in ein Weihnachtswunderland. An den ersten drei Adventwochenenden wird dort ein Markt mit weihnachtlichen Flaire, voll Kulinarik, Kunst und Handwerk geboten. Außerdem wird ein Christbaumverkauf organisiert, damit man dann an Heiligabend die Geschenke unter einen heimischen Baum legen kann. Der Markt hat jeweils an den Samstagen und Sonntagen von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

In Kierling wird wiederum an jedem Adventwochenende eine andere Veranstaltung an einem anderen Ort geboten. Egal ob bei „Siegis guade Jausn“, beim Heurigen Kerbl, am Bauernhof von Familie Fanta oder zum Jahresausklang im Kierlingerhof - die vorweihnachtliche Stimmung wird sich im ganzen Ort verbreiten.