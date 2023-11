Zauberhaftes Adventdorf im Klosterneuburger Konventgarten

In den Supermärkten stehen die süßen Vorboten der Weihnachtszeit schon seit längerem. Schön langsam werden auch die ersten Geschäfte geschmückt und sogar das ein oder andere Weihnachtslied wird bereits bespielt. Weihnachten steht somit fast schon vor der Tür und damit auch Adventmärkte, Punschhütten und vorweihnachtliche Veranstaltungen. In Klosterneuburg verwandelt sich wieder ein Teil des Chorherrnstiftes in einen Christkindlmarkt. Allerdings mit einigen Änderungen: etwas kleiner, kürzer und vor allem in diesem Jahr auch gratis.

„An drei Wochenenden wird der gewöhnlich nicht zugängliche Konventgarten des Stifts in ein zauberhaftes Adventdorf verwandelt, das Jung und Alt begeistert“, lockt das Stift schon jetzt. Die Hütten, die dort aufgebaut werden, wo alle zwei Jahre die Orchideenausstellung stattfindet, kann man dann vom Niedermarkt aus besuchen. Und das - aufgrund des sehr kurzen Advents - nur an drei Wochenenden. Start ist am ersten Adventwochenende, 2. und 3. Dezember. Jeweils von samstag von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr können die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger dann die Markt besuchen. Außerdem ist noch am Feiertag Maria Empfängnis, 8. Dezember, der Christkindlmarkt ebenfalls von 14 bis 21 Uhr geöffnet.

Und auch ohne Lichtergarten soll das Stift glänzen: „Mit funkelnden Lichtern, Handwerkskunst und regionalen Köstlichkeiten entsteht eine besondere Atmosphäre“. Dazu gehört auch Live-Musik auf einer Bühne im Garten. „Das wird ein würdiger Adventmarkt für Klosterneuburg und eine Belebung für die Untere Stadt“, herrscht auch bei Stadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP) bereits die Vorfreude vor.

Aber nicht nur in der Unteren, sondern auch in der Oberen Stadt wird Vorweihnachtszauber verbreitet - und das für den guten Zweck und mit sportlicher Betätigung. Ab 24. November lädt der Lions Club Klosterneuburg Babenberg immer freitags bis sonntags von 16 bis 21 Uhr zum Lions-Punsch in den Pfalzhof. Außerdem kann man sich wieder die Eisstockbahn reservieren und so seine Zielsicherheit auf glattem Terraine unter Beweis stellen. Im Innenhof gibt es zeitgleich einen Christbaumverkauf, um sich das Symbol für Weihnachten auch gleich in die eigenen Vierwände mitzunehmen.