Schlecht bestellt ist es um den Weihnachtsfrieden zwischen FPÖ und Musikschule. Die jüngste Ausgabe des blauen „Gemeindekuriers“ sorgte für Befremden.

Als „Pfründestadel“ wurde darin die Musikschule bezeichnet, deren Jahresaufwand mit insgesamt 1,9 Millionen Euro beziffert wird. Davon seien nur 434.000 Euro durch das Schulgeld gedeckt. Im Vergleich dazu sei der Jahresaufwand der Badener Musikschule nur etwa halb so hoch. Außerdem erbringe ein Drittel der Lehrerschaft keinen Nachweis für zu erbringende „sonstige Tätigkeiten“, obwohl sie dafür bezahlt würden.

„Mit diesen falschen Beschuldigungen und diesem völlig unkorrekten Vergleich will man unsere Musikschule schlecht dastehen lassen. Obwohl seit Jahren deren Schülerinnen und Schüler bei zahlreichen Veranstaltungen gerade während der Adventzeit mit ihrem Musizieren erfreuen“, ärgert sich Annelies Kühnelt, Obfrau des Landesverbandes der Eltern- und Fördervereine an Musikschulen in NÖ.

„Laut Statistik 2017/18 des Musikschulmanagements NÖ besuchen 836 SchülerInnen die J.G. Albrechtsberger Musikschule in Klosterneuburg, an der Musikschule Baden sind es 504 SchülerInnen“, erläutert Kühnelt. Also betrage der Gesamtaufwand (Landesförderung/Gemeinde als Schulerhalter sowie Eltern) in Klosterneuburger pro Schüler 178 Euro, in Baden seien es 185 Euro pro Schüler. Das Klosterneuburger Schulgeld liegt bei 76 Euro, in Baden bei 65 Euro.

Widerspruch kommt auch seitens der Lehrerschaft. Gert Haussner, Musiker, Komponist, Produzent, Chorleiter und langjähriger Lehrer für Saiteninstrumente, weist die Vorwürfe in seiner Funktion als Personalvertreter an der Musikschule entschieden zurück. Es würden keine Leistungen bezahlt, die nicht auch erbracht würden. Im Gegenteil, so Haussner, die Unterrichtenden leisteten eine große Menge an unbezahlten Überstunden.

In Grün-Gemeinderat Erich Wonka haben die Freiheitlichen ein weiteres Feindbild entdeckt: Für seine Publikationen habe der „grüne Abkassierer“ 8.830 Euro abgeräumt, schäumt FP-Stadtrat Josef Pitschko.

Wonka sieht darin eine „populistische Falschmeldung“. Die Kosten für die Erstellung eines Buches mit sehr vielen Karten und Abbildungen seien hoch. Für sein jüngstes Werk „Der Donauraum im Bereich von Klosterneuburg, Korneuburg und Langenzersdorf“ habe er gegen die Stimmen der FPÖ eine kommunale Subvention von 4.000 Euro erhalten, von einem Gewinn sei man dennoch weit entfernt. Selbst wenn 800 Exemplare abgesetzt würden, kassiere er nicht ab, sondern habe „bestenfalls einen Verlust von 1.000 Euro“, so Wonka. Die Subvention für den Vorgängerband sei erfolgt, als er noch gar nicht Gemeinderat gewesen sei. „Ich dürfte ein besonderer Freund von Pitschko sein. Oder er will nur Werbung für das Buch machen“, mutmaßt Wonka.