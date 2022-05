Woombikes aus Klosterneuburg: Das Haar in der Test-Suppe

Werbung

Eltern werden es kennen: Man ist auf der Suche nach dem perfekten Rad für sein Kind. In vielen Internetforen und auch nach Erfahrungen zahlreicher Eltern wird eine Marke sehr oft genannt: „woom“. Umso überraschender ist das Ergebnis des Tests, den der ÖAMTC nun veröffentlichte und von der deutschen Stiftung Warentest durchgeführt wurden.

Denn trotz Bestnoten in den Kategorien „Fahren“, „Eignung für das Kind“, „Handhabung“, „Bremsen“ sowie „Verarbeitung/weitere Sicherheitsaspekte“ ist die Gesamtnote ein „Nicht genügend“. Auch für die Hersteller aus Klosterneuburg ein Ergebnis, über das sie sehr verwundert waren.

Gewichtung der einzelnen Kategorien als Problem?

Aber wie lässt sich dieses Ergebnis erklären. Bei „woom“ hat man dafür eine Erklärung: „Ein Labortest schmälert unser gutes Gesamtergebnis. Wir haben Spitzenbewertungen in fünf Kategorien. Dennoch bewertet die Stiftung Warentest das woom ORIGINAL 4 als mangelhaft. Grund dafür: ein im Dauerbelastungstest der Stiftung Warentest aufgetretener Haarriss am Kurbelgewinde.

Dieser Dauerbelastungstest überprüft die Lebensdauer einzelner Komponenten und stellt keinesfalls die Sicherheit des Fahrrades infrage. Aber dieser Labortest ist leider als ,Durchschlagskriterium’ von Stiftung Warentest definiert, sonst wären wir sogar auf Platz zwei gelandet.“ Gerade in der Gewichtung der einzelnen Kategorien sehen die Klosterneuburger Produzenten ein Problem.

Keine Probleme bei den bisher verkauften Bikes

„Wir finden vor allem die Gewichtung innerhalb der Bewertungskriterien nicht sinnvoll und sehr weit weg von der praktischen Realität. Unsere woom bikes sind leichte Fahrräder für maximalen Fahrspaß und keine schweren Rad-Traktoren für die Garage“, erklärt Belinda Ableitinger, Pressesprecherin von woom. Und weiter: „Darüber hinaus sehen wir die Testkriterien, die Stiftung Warentest anwendet, äußerst kritisch: Teilweise lehnt die Stiftung Warentest ihre Labortests an normierte Verfahren an, teilweise entwirft sie eigene Tests mit eigenen Kriterien. Diese Testkriterien sind nicht transparent und nachvollziehbar.“

Bei dem jetzigen Test konnten in der Dauerbelastung Haarrisse bei der Kurbel auftreten. In der Praxis – bei etwa 600.000 verkauften Rädern – trat ein solcher Fehler noch nie auf.

„Alle unsere Komponenten werden selbstverständlich nach den herrschenden Industriestandards von renommierten und akkreditierten Testinstituten in Deutschland getestet. Die Kurbeln waren bis dahin nicht auffällig. Bei woom nehmen wir das Testergebnis jedenfalls zum Anlass, die Kurbel noch einmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Sowohl die Qualität der Kurbel wird kontrolliert, als auch das Setup der Testverfahren. Wir unternehmen alles, um künftig nicht nur in der täglichen Praxis, sondern auch im Labor eine Spitzenwertung zu erradeln“, sieht woom in dem jetzigen Testergebnis vor allem einen Ansporn.

