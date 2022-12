Klosterneuburgs Spitals-Leiter: Ruf nach besseren Arbeitsbedingungen

Werbung

Droht der Ärztemangel? Dazu will niemand so recht etwas sagen.

Immerhin: „In Klosterneuburg haben wir Glück, und ab Jänner 2023 wieder alle Oberarztstellen im Krankenhaus besetzt“, freut sich der Ärztliche Leiter des Landesklinikums Klosterneuburg, Herbert Huscsava. Doch auch er musste in den letzten Monaten kämpfen, spürt den Ärztemangel im Bereich der Anästhesie und Gynäkologie. Bei jüngeren Spitalsärzten gibt es in Klosterneuburg derzeit keine Engpässe.

Es sei eine Attraktivierung der Rahmenbedingungen für die Ärzte und das medizinische Personal nötig, finanziell und strukturell, so Huscsava: „Wir brauchen ein Arbeitsumfeld, das gesundes Arbeiten möglich macht.“ Dazu gehören Dienstzeiten, die planbar sind und bleiben. „Wenn Freizeit in Dienstzeit umgewandelt wird, machen das die Menschen einmal mit, auch zwei- oder drei Mal, aber wenn das regelmäßig passiert geht die Lust an der Arbeit verloren.“

Relation Aufwand und Entlohnung

„Dieser Beruf ist spannend wie kein anderer“, sagt Allgemeinmediziner Peter Kaufmann. „Wir haben eine gute Reputation, die Bevölkerung steht hinter uns.“ Was den „Hausärzten“ fehlt: eine faire Entlohnung. Denn die Kasse zahlt etwa pro Hausbesuch nur 35 Euro. Die Relation zwischen Aufwand und Bezahlung stimmt nicht. Jammern will Kaufmann nicht, doch der Einsatz ist hoch: 60-bis 70-Stunden-Wochen sind keine Seltenheit.

Mehr Wahlärzte in der Stadt

Im Vergleich zu dezentraleren Regionen steht Klosterneuburg nicht schlecht da, was die Ärztedichte betrifft. Allerdings: Ein nicht unbeträchtlicher Teil davon entfällt auf Wahlärzte. So ordinieren zwei der drei Kassenärzte für Kinder- und Jugendheilkunde im Bezirk Tulln in Klosterneuburg bzw. Kritzendorf, dazu kommen zwei Wahlärzte in diesem Fachbereich. Drei Frauenärzten mit Kassenvertrag stehen fünf Wahlärzte gegenüber. Zwei Kassen-Hautärzte gibt es im gesamten Bezirk, einer davon ordiniert in der Stadt Klosterneuburg. Zusätzlich gibt es vier Wahlärzte.

Große Herausforderung: die Suche nach einem Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Die Stelle ist ausgeschrieben, doch steht seit über einem Jahr den ÖGK-Versicherten hier in Klosterneuburg kein Kassenarzt zur Verfügung.

„Das System hat dafür gesorgt, dass es zur Bildung von Wahlarztordinationen gekommen ist“, meint Krankenhausdirektor Huscsava. Ärzte, die vor Jahren auf Kassenstellen warten mussten, machten sich als Wahlärzte selbstständig. Nun habe sich die Situation gedreht, und Kassenstellen blieben unbesetzt: „Die Honorarvereinbarungen sind nicht so attraktiv, das Risiko im selbstständigen Betrieb höher“.

Dazu kommt eine langsame Überalterung der Ärzteschaft: Eine Pensionierungswelle in den nächsten Jahren könnte die Nachbesetzung sowohl im Krankenhaus als auch im niedergelassenen Bereich erschweren.

