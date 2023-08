Zwei Krankenhäuser: „Mein Ziel ist es, Synergien zu schaffen“

Er kam, sah und siegte in Klosterneuburg. Mit der Umstellung der Chirurgischen Ambulanz rund um die Uhr machte er sich in der Babenbergerstadt Freunde. Seit Juli ist er nun aber auch ärztlicher Leiter des Universitätsklinikums in Tulln. Die NÖN sprach mit Herbert Huscsava.

NÖN: Die Klosterneuburger haben Angst, dass durch Ihre Doppelfunktion als Ärztlicher Direktor das Landesklinikum Klosterneuburg vernachlässigt wird. Ist diese Angst berechtigt?

Herbert Huscsava: Wer mich kennt, weiß, dass ich zielstrebig bin. Diese Zielstrebigkeit geht nicht verloren. Auch wenn jetzt die Direktion für das UK Tulln dazugekommen ist, bin ich weiterhin der Ärztliche Direktor von Klosterneuburg und habe das Glück, dass ich auf ein großartiges Team zurückgreifen kann, mit dem gemeinsam diese Führungsaufgaben zu erledigen sind. Das bedeutet, dass das LK Klosterneuburg durch die Nachbesetzung in keinster Weise eine Benachteiligung erfährt.

Sie sind aber durch die beiden Jobs doch wesentlich mehr gefordert, oder?

Huscsava: Das Arbeitspensum wird natürlich nicht weniger. Aber es ist der riesengroße Vorteil, dass wir auch Synergien haben. Ich habe teilweise Aufgaben, die sowohl für das eine als auch für das andere Haus zu erledigen sind. Das sind zum Beispiel Qualitätssicherungsaufgaben. Da geht es darum, dass sehr viele Kriterien für den sicheren Betrieb der Häuser erfüllt werden müssen. Jeder Ärztliche Direktor muss diese gesetzlich vorgegebenen Kriterien kennen. In dieser Rolle kann somit eine Funktion dies für beide Häuser wahrnehmen. Wir haben natürlich auch Abstimmungstermine mit der Zentrale der Landesgesundheitsagentur und mit der Geschäftsführung. Auch da ersparen wir uns Zeit. Das heißt, es geht die Zeit nicht für die Kliniken verloren, sondern es reduzieren sich Wegzeiten vor allem in die Zentrale und St. Pölten, weil Termine zusammengezogen werden können.

Wir haben beispielsweise Mitarbeiterbefragungen zur Qualitätssicherung, oder beispielsweise Patientenbefragungen für die Qualitätssicherung. Wenn man da das zweite Haus dazu macht, ist der Mehraufwand aufgrund der besseren Nutzung und der Planung von organisatorischen Angelegenheiten möglich.

Warum hat man sich eigentlich für diese Doppelfunktion entschieden? Ist das vielleicht dem Ärztemangel geschuldet, oder eine reine Einsparungsmaßnahme? Es wird doch andere kompetente Ärzte geben, die das Universitätsklinikum in Tulln leiten könnten ...

Huscsava: Man muss die Vorteile sehen. Schaut man sich die letzten Jahre in Niederösterreich an, so gibt es ähnliche Modelle schon in anderen Häusern. Die Besonderheit zwischen Klosterneuburg und Tulln ist die, dass wir keine gemeinsame Klinik sind, sondern wirklich zwei eigenständige Krankenhäuser. Es gibt also erstmals einen Ärztliche Leiter für zwei eigenständige Krankenhäuser. Das Gemeinsame ist, dass beide Krankenhäuser im Bezirk Tulln sind. Das bedeutet räumliche Nähe. Wir unterstützen uns seit Jahren. Alle Projekte, die in der Vergangenheit zwischen den Häusern aufgezogen wurden, zielen darauf ab, dass man die Synergien zwischen den beiden Kliniken nutzt. Und das funktioniert.

Woran kann man das zum Beispiel festmachen?

Huscsava: Wir haben es in einem beträchtlichen Ausmaß in der Pandemie gesehen, welchen hohen Beitrag Klosterneuburg in der medizinischen Pandemiebekämpfung geleistet hat. Sowohl im Bezirk Tulln als auch in der gesamten Region Mitte. Wir haben da mit dem Universitätsklinikum St. Pölten eine großartige Kooperation zustande gebracht, die dann in weitere Folge auch zu weiteren Kooperationen geführt haben Zurückkehrend auf Ihre Frage, es geht also darum, dass wir aus dem Landesklinikum Klosterneuburg – und das ist der Weg, den wir schon lange eingeschlagen haben – das Spezialistentum des Hauses wieder hervorkehren. Wir sind aktuell auf einem großartigen Weg, dass wir ein Zentrum der Altersmedizin werden. Die Expertise dafür haben wir schon!

Was sind die Schwerpunkte denen sich das Landesklinikum Klosterneuburg und das Universitätsklinikum Tulln widmen?

Huscsava: Klosterneuburg ist berühmt für seine Babyvilla, die Geburtenklinik und Gynäkologie wird weitergeführt. Da gibt es deutlich gestiegene Zahlen im operativen Sektor. Das zeigt sich auch in den Bereichen der Operativen Tagesklinik – sowohl orthopädisch-traumatologisch als auch im Bereich der Augenoperationen. Wir haben eine Abteilung für Remobilisation und Nachsorge und haben damit eine besondere Bedeutung in Niederösterreich, weil wir auch in Pandemiezeiten nicht zugesperrt haben. Wie haben die Abteilung weiterführen können. Wir haben dort zwei ausgezeichnet ausgebildete Geriater aus der inneren Medizin, die das großartig meistern, haben da innovative Konzepte, haben in der Pflege top ausgebildetes Personal, haben einen großen Stand an Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen und sind sicher in diesem Bereich führend in Niederösterreich. So wird es dann auch in der Akut-Geriatrie, die wir versuchen aktuell aufzubauen. Da geht gerade nichts ohne Klosterneuburg.

Das klingt alles sehr gut, aber sind nicht auch in Klosterneuburg Betten reduziert worden?

Huscsava: Ja, wir haben die internistischen Akutbetten reduziert, aber das sind Patienten, die ohnehin akut-geriatrisch sind. Das heißt also wir verlieren gar nichts.

Also zusammengefasst: Es bleibt in Klosterneuburg eine internistische Akutbehandlung, es bleibt eine interdisziplinär geführte Station zur Intensivüberwachung mit den vier Betten. Es kommt also zu keiner Leistungsreduktion, sondern zu einer qualitativen Vermehrung und Verbesserung. Dann haben wir in Klosterneuburg auch den Schwerpunkt Onkologie. Wir haben auch da nicht nur den lokalen Versorgungsauftrag, sondern können in Klosterneuburg ganz viel anbieten. Da platzen wir gerade aus alle Nähten und werden in den nächsten Monaten eine räumliche Vergrößerung der onkologischen Ambulanz vornehmen.

Der weitere Schwerpunkt liegt im Operativen. Sie wissen, wir haben – ohne Vorgaben der Politik, – die Chirurgische Ambulanz auf 24/7 umgestellt. Das war wirklich ein Projekt, welches ich von Beginn weg auf den Boden bringen konnte. Die Politik ist natürlich ein Rahmen, in dem wir uns alle bewegen, aber ich bin als Mediziner so frei, dass ich weiterhin diesen fachlichen Gestaltungsspielraum habe.

In meinem Beruf überwiegt noch immer die medizinische Komponente bei jedwegigen Entscheidungen. Mit der Parteipolitik in meinem Tagesgeschäft habe ich nichts am Hut.

Das sagen Sie bei fast jedem Interview. Wie schafft man es, sich in dieser Führungsposition aus der Politik herauszuhalten?

Huscsava: Das ist ganz einfach. Da ich privat weder ein Parteimitglied noch einer politischen Partei zuordenbar bin, kann ich mit jedem reden, ohne dabei auf Parteipolitik Rücksicht nehmen zu müssen. Ich habe in den letzten Jahren das eine oder andere jedenfalls sehr gute Gespräche mit SPÖ-Stadtrat Schmid gehabt, es hat auch einige sehr gute Gespräche mit Bürgermeister Schmuckenschlager gegeben. Was ich sagen möchte ist, dass ich Gott sei Dank in einer Funktion bin, in der keine Notwendigkeit besteht, parteipolitisch tätig zu sein. Natürlich braucht es einen kritischen Blick und Überblick über die Gesundheitspolitik, lokal, regional, überregional national und sogar international. Ich kann als Mediziner an den beiden Kliniken im Sinne der Region Mitte, im überregionalen Sinne und auch im Sinne der lokalen Versorgung jedenfalls walten, wie es mir vorgegeben ist. Die Medizin wird daran mit Sicherheit nicht leiden. Mein Ziel ist es mit der Doppelfunktion dafür zu sorgen, dass eben Synergien geschaffen werden. Die schafft man dann, wenn man keine Doppelgleisigkeit zulässt.

Jetzt zu den Schwerpunkten im Universitätsklinikum Tulln.

Huscsava: Tulln ist das Akut-Spital, wo wir die großen Dinge machen können. Es gibt hier eine großartige Intensivstation, und wir haben alle Möglichkeiten die großen Operationen inklusive der onkologischen im Bereich der Gynäkologie, der Allgemeinchirurgie und auch ein großes Spektrum im Bereich der Unfallchirurgie und Orthopädie durchzuführen.

Berühmt ist das Universitätsklinikum für die Behandlung von Herzerkrankungen, oder?

Huscsava: Ja, in der Abklärung von kardiologischen Beschwerden, ganz besonders mit innovativen Konzepten sind wir sehr gut. Wir haben große Expertise in der Kardio-MRT. Im Normalfall muss man bei einem MRT ja immer ganz ruhig liegen. Das Herz bleibt aber nicht stehen für die Aufnahme. Trotzdem liefert das MRT erforderliche Bilder des Herzens und das völlig non-invasiv.

Ein weiterer Schwerpunkt sind auch neurologische Beschwerden. Es gibt nur zwei radiologische Abteilungen in Niederösterreich, die Thrombektomie aus gehirnversorgenden Arterien durchführen. Was ist das? Nach einem Schlaganfall durch einen Verschluss, wird das Strömungsgebiet dahinter nicht mehr durchblutet. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten: Entweder ein Medikament zu spritzen, das dieses Blutgerinsel auflöst, oder die beste Methode ist die, den Thrombus herauszuziehen, dadurch den Weg wieder frei zu machen. Da sind die Universitätskliniken St. Pölten und Tulln die einzigen Häuser, die das können. Zusammengefasst steht das UK Tulln tendenziell für Akutmedizin während Klosterneuburg für die planbare Medizin steht.

Wie akut ist die Pflegeproblematik für beide Häuser? Sind aus diesem Grund Betten gesperrt?

Huscsava: Ja, wir haben dadurch weniger Betten in beiden Häusern, sind aber in der glücklichen Situation, dass wir in den letzten Wochen einen unglaublichen Zulauf hatten. Wir werden mit Ende der Haupturlaubszeit durch die Neuaufnahmen von Pflegepersonal die Bettenzahlen wieder in die Höhe bringen.

Wie haben Sie das geschafft?

Huscsava: Das liegt nicht an mir, das liegt immer an uns. Die Pflegedirektion hat da sehr viele positive Veränderungen eingebracht, die offensichtlich auch für eine so gute Stimmung gesorgt hat, dass sich Personal für unser Haus interessiert und auch bleibt. Man darf trotzdem den Pflegemangel nicht klein reden.

Als Leiter der Opferschutzgruppe sind Sie und bleiben Sie noch tätig?

Huscsava: Ja, die habe wir am UK Tulln durch ganz tolle Mitarbeiterinnen neu aufgebaut und dann mit dem LK Klosterneuburg verwoben. Es geht dabei um körperliche, als auch psychische Gewalt an unseren Patientinnen und Patienten. Diese Funktion habe ich weiterhin inne, wir klären aber intern, ob das so geschickt ist, dass der Ärztliche Direktor beider Häuser das weiter fortführen soll. Das wird im Herbst entschieden.

Stichwort Psychiatrie: Sind die Fälle durch die Pandemie, speziell bei Kindern mehr geworden?

Huscsava: Wir wissen von deutlichen Steigerungen, insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie. Man muss sagen, Tulln hat sich hier auch etwas einfallen lassen, weil es sich einfach kapazitätsmäßig nicht mehr ausgeht. Deswegen auch der Zubau, der jetzt gerade entsteht. Man hat gesagt, wir sorgen dafür, dass die jungen Patienten gar nicht erst hereinkommen, und ist hinausgegangen. Es sind daher gemischte Teams auch bei den Kindern und Jugendlichen zuhause unterwegs und sorgen dafür, dass im häuslichen Umfeld auf so niederschwelligem Niveau behandelt wird, dass es hoffentlich gar nicht mehr dazu kommen muss, dass die jungen Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen. Außerdem gibt es die Besonderheit der Transitionspsychiatrie, wo ein innovativer Übergang von der Kinder- und Jugendpsychiatrie hin zur Erwachsenenpsychiatrie geschaffen wird – wieder ein schönes Projekt, das zeigt wie man abteilungsübergreifend erfolgreicher für die Patientinnen und Patienten behandeln kann.

Zum Spannungsfeld Spital Hausarzt: Haben beide Krankenhäuser in den Ambulanzen mehr Zulauf?

Huscsava: Wir sehen in beiden Häusern eine Steigerung der Ambulanzzahlen. In Klosterneuburg ist es noch tragbar, weil die Stadt geografisch abgeschlossener ist. In Tulln haben wir ein offenes Zentrum, in das alle strömen können. Gerade in Tulln sehen wir an der Notfall-, der Unfall- und der

Kinderambulanz, dass sehr viele Leute kommen, die nicht notwendiger Weise in ein Krankenhaus gehen müssen.

Warum ist das so? Ist das ein Auswuchs des Ärztemangels?

Huscsava: Sicher. Insbesondere bei der Kinder- und Jugendheilkunde braucht man gar nicht darüber reden. Es hat sich aber teilweise etwas eingebürgert: Früher ist man nur mit Überweisung des Hausarztes in ein Krankenhaus gekommen. Heutzutage ist das anders. Wir haben soziale Veränderungen die dazu führen, dass man leichter unter Druck zu setzen ist. Wir haben früher viel leichter Patienten abweisen können. Es muss einfach jeder Patient gesehen werden, egal ob er da herein gehört oder nicht.

Liegt Ihnen noch etwas am Herzen, was Sie den Klosterneuburgern sagen wollen?

Huscsava: Wir zeigen durch eine weitere Spezialisierung im Bereich des Landesklinikums Klosterneuburg, dass es deutlich weitergeht, und dass der Schwerpunkt und die Aufgabenstellung spezialisierter sein wird und wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir einen wichtigen Beitrag in der Gesundheitsversorgung leisten und weiter leisten werden.