Zwölf Eier beim Weidlinger Ostermarkt gesucht

An den kommenden zwei Wochenenden kann man im Weidlinger Kirchgarten den Ostermarkt des Vereins 3411er besuchen. Die Aufbauarbeiten wurden bereits erfolgreich abgeschlossen.

An mehreren Ständen kann man unter anderem selbst gemachte Marmeladen, Edelbrände Gestricktes und mehr erwerben. Auch Itze Grünzweig wird an einem Stand seine Werke zum Verkauf anbieten.

Der Verein nimmt außerdem an einer Aktion der Stadtgemeinde teil, bei der Ostereier gesucht werden müssen, die man anschließend in Klosterneuburg-Gutscheine umtauschen kann. Zwölf Eier hat der Verein erworben und jeden Tag werden drei auf dem Gelände des Kirchgartens versteckt sein. So hat der Markt auch den jüngeren Besuchern etwas zu bieten.

Wie bereits auf dem Weihnachtsmarkt wird es auch wieder einen Charity Stand geben, der den Betreibern kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Am 26. März wird dieser von der Volksschule Weidling betrieben. Am 1. und 2. April wird der Stand Ukrainerinnen und Ukrainern zur Verfügung gestellt. Ganz im Sinne von Ostern, ein Fest des Friedens und der Hoffnung, wird so ein Zeichen gegen den Krieg gesetzt.

Interessierte können hier traditionell ukrainische Osterprodukte anschauen und erwerben.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.