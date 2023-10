Mediennutzung: „Wir reden zu wenig über uns Erwachsene“

Zu den Vorträgen in der Aktionswoche „Connect with Care“ kamen an beiden Abenden über 300 Besucherinnen und Besucher in die Babenbergerhalle. Das zeigt, wie viele Eltern dieses Thema beschäftigt und wie wichtig diese Initiative der Direktorinnen und Direktoren der Schulen Klosterneuburgs ist.

„Connect with Care“, eine gemeinsame Sache aller Schulen Klosterneuburgs, kommt aus den Beobachtungen der Lehrkräfte und aus der Sorge, um die Entwicklung unserer Jugendlichen in den unterschiedlichsten Bereichen – Probleme mit Aufmerksamkeit, mit Koordination und Kondition, Mobbing, Depressionen. Große Unterstützung bekommt „Connect with Care“ durch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder.

„ir wollen uns – die Erziehenden – in den Blick nehmen, weil das wichtiger ist als wir denken. Wir sind Vorbilder. Hemma Poledna, Direktorin Gymnasium Klosterneuburg

Das Fazit der Aktionswoche: Es wird viel über die Kinder gesprochen und dass sie zu viel am Handy hängen. Es wird zu wenig über Erwachsene geredet und dass wir als Vorbilder eine wichtige Rolle spielen. Wir reden wenig darüber, dass wir selbst kaum mehr ohne Handy sein können und unser erster und letzter Griff am Tag der zum Handy ist, bilanzieren die Schulen gemeinsam. „Schülerinnen und Schüler erzählen uns zum Beispiel auch, dass ihre Eltern wenig reagieren, wenn sie ihnen etwas zeigen wollen, weil die Eltern selbst an ihren Geräten kleben und dann oft sagen: ,Ich muss ja jetzt arbeiten'“, meint Gymnasialdirektorin Hemma Poledna.

Das Verhalten der Kinder wird gern problematisiert, was natürlich richtig und wichtig ist. Poledna: „Aber wir wollen uns – die Erziehenden – in den Blick nehmen, weil das wichtiger ist als wir denken. Wir sind Vorbilder.“

Lernraum derKinder schützen

Es gibt mittlerweile gut fundierte Erkenntnisse darüber, wie man gut lernt und intellektuell und körperlich fit wird. Man weiß heute, dass Smartphones auch nur nebenbei im Unterricht in der Hosentasche schlechtere Lernergebnisse bringen. Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und meist auch eine gute Ausbildung. „Wenn wir wollen, dass unsere Kinder ungestört lernen, kooperieren, Interessen entwickeln sollen, müssen wir ihren Lernraum schützen“, appelliert die Direktorin.

Wirkliches technisches Wissen ist nicht ständiges Hängen am Handy. In der Schule bietet das Fach „Digitale Grundbildung“ diesbezüglich sehr viel. „Fähigkeiten und Wissen in Sachen Medien und digitale Welt ist superwichtig. Das hat aber nichts mit dem Stress zu tun, den Jugendliche haben mit ständiger Präsenz auf Social Media Kanälen auch am Vormittag“, weiß Poledna.

Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung in Sachen Mediennutzung. „Wir Erzieher sind wichtig und müssen uns hier einschalten, auch wenn das mühsam ist“, so die Schulleiterin. Eine Botschaft aller Vortragenden: „Reden Sie mit Ihren Kindern darüber, was sie online tun und wo sie sich bewegen. Begleiten Sie Ihr Kind und bleiben Sie im Gespräch – und: Connect with Care!“