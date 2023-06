Neues Leben für die Hauptplätze in Klosterneuburg

Der neue Wirtschaftsverein um Wirtschaftskammerobmann Markus Fuchs haucht dem Stadtplatz mit seinen vielen Geschäften neues Leben ein. Der Wirtschaftsverein wird aktiv. Nach der Ausrichtung des Babenberger Businessball, wird jetzt mit zwei Veranstaltungen versucht, die Obere und Untere Stadt noch mehr zu beleben:

Zum einen werden diese Woche in der Oberen Stadt die „Summer Shopping Days“ ausgerufen. Am 29. und 30 Juni wird am Rathausplatz gemeinsam mit neun teilnehmenden Unternehmerinnen und Unternehmern der Sommer gefeiert. Da werden außergewöhnliche Aktionen geboten. Bei jedem Einkauf erhält man zudem einen Gutschein für ein Getränk im „Biergartl“. „Dies ist nach dem Businessball schon die zweite Veranstaltung, die vom neuen Wirtschaftsverein Klosterneuburg unterstützt wird“, ist Obmann Markus Fuchs stolz.

Und noch einen weiteren Event unterstützt der Wirtschaftsverein. Unter dem Motto „Dancing in the Street“ startet am Freitag, 30. Juni, ab 14 Uhr in der Hofkirchnergasse ein Straßenfest. Das Motto ist deshalb gewählt, weil die Tanzschule Chris in der Fußgängerzone performen wird. Jeder kann da mitmachen. Des Weiteren gibt es ab 14 Uhr Show-Acts, ab 16.30 wird die österreichische Singer-Songwriterin „Maibritt“ ihre Lieblingslieder zum besten geben. Ab 18.30 Uhr wird als Hauptact Silvio Gabriel & Band die Karibik nach Klosterneuburg bringen. Seine lateinamerikanischen Rhythmen versetzen die lauschenden Gäste sofort in fast unbezwingbare Urlaubsstimmung. „Wir wollen aktiv an der Gestaltung der Klosterneuburger Szene mitwirken“, verspricht Fuchs.