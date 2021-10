Angst vor der vierten Welle in Klosterneuburg

Mit 52 positiv auf Covid-19 Getesteten bleibt auch die Babenbergerstadt von der vierten Corona-Welle nicht verschont. Wohl im Vergleich zu anderen Städten noch immer moderat, steigen die Zahlen auch im Bezirk Tulln rasant an. Bezirkshauptmann Andreas Riemer: „Mit 169 Positiven und einer Inzidenz von knapp unter 100 im Bezirk sind wir noch immer besser als andere Bezirke, aber merken den Anstieg deutlich.“

Der Bezirkshauptmann führt den (noch) moderaten Anstieg im Bezirk darauf zurück, „dass sich viele im Bezirk Tulln testen lassen.“ Die Situation bezeichnet Riemer aber trotzdem als „kritisch“.

Adventmarkt Anzeige Weihnachten auf Schloss Hof

„Mit 169 Positiven und einer Inzidenz von knapp unter 100 im Bezirk, sind wir noch immer besser, als andere Bezirke.“ Andras Riemer Bezirkshauptmann

Alleine 21 Personen steckten sich beim Heurigen Seher -Schulteis in der Buchberggasse (Die NÖN berichtete in der Vorwoche) an. Einen derartigen Cluster hat es in Klosterneuburg noch nie gegeben. Die Bezirkshauptmannschaft versucht jetzt, weitere Personen mit dem sogenannten „Contact Tracing“ auszuforschen. Die Heurigenfamilie hat ihr Lokal zugesperrt und ist in Quarantäne.

Dass Corona nun auch in Klosterneuburg wieder mehr Präsenz zeigt, beweist auch ein Fall im Café Holler, dem früheren Stiftscafé. Dort wurde aber nach Bekanntwerden eines Erkrankten im Kreise des Personals vorbildlich gehandelt. Das Lokal wurde zwischen 14. und 18. Oktober als Vorsichtsmaßnahme geschlossen. „Unser gesamtes Personal ist geimpft und geht jeden zweiten Tag testen“, versichert Geschäftsführerin Therese Miehl. Außerdem werde ausnahmslos kontrolliert und registriert. Der betroffene Kollege sei immer noch im Krankenstand, hätte Fieber und leide an Geschmacklosigkeit.

Auch in der Stehzeit in der Leopoldstraße soll es wegen eines Corona-Falles zur Schließung gekommen sein. Dieses Gerücht bestätigt sich aber nicht. Sowohl die Bezirkshauptmannschaft als auch der Wirt beteuern: „Bei uns gibt es keinen Corona-Fall, und wir haben das Lokal auch nicht geschlossen.“ Es werde laufend kontrolliert, und die meisten Gäste seien auch geimpft.