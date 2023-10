Kunst-Auktion: Klosterneuburger spendet Werk für den guten Zweck

Bei der 9. Charity Kunstauktion zugunsten des Vereins „Auf Augenhöhe" in der Albertina ist ein Klosterneuburger dabei: Marko Djurdjevic versteigert das Bild „Der Therapeut“. Termin: Donnerstag, 12. Oktober, Vorbesichtigung ab 18 Uhr, Auktionsstart um 19 Uhr.

„Ich finde es sehr schön ein teil dieser Veranstaltung zu sein, und meinen Beitrag leisten zu dürfen für so einen wichtigen Verein der sich von Tag zu Tag für Unfallopfer oder Menschen mit Handicap einsetzt!“, sagt Djurdjevic. Er erklärt sein Werk „Der Therapeut“: „Ich spende einen Holzschnitt, wo es darum geht, dass jeder einen Menschen braucht, wo man Gehör bekommt! Deswegen finde ich das Bild so passend für diese Veranstaltung!“ Der junge Künstler, appelliert, mitzumachen: „Wir, denen es an nix fehlt, sollten mehr für die Leute tun, die Hilfe brauchen, das Leben ist unberechenba, man weiß nie wann man selbst mal Hilfe braucht, und angewiesen ist auf andere! Das Leben ist immer ein Geben und nehmen im Idealfall, deswegen ist es wichtig, denke ich, als Vorbild voran zugehen, und Menschen zum Mitmachen zu bewegen.“

Djurdjevic ist in der österreichischen Kunstszene kein Unbekannter: Zuletzt waren seine Bilder bei der Art Austria zu ergattern. „Für mich persönlich ist es noch immer sehr surreale, dass ich bei so einem wichtigen Format, wie die Art Austria ist, als jüngster Künstler einen Beitrag leisten darf. Die harte Arbeit, die ich in meine Kunst, und in mich selbst investiert habe, hat sich ausgezahlt.“ Mehr als die Hälfte seiner wurden verkauft - „ein Riesenerfolg für die Galerie und für mich! Ich muss mich auch natürlich bei der Galerie Florian Kolhammer bedanken, die mir ihr Vertrauen schenkt und an meine Kunst glaubt.“