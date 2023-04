Klosterneuburg: Wohnen ohne Parkplatz und Kinder

Es wird wieder gebaut in der Stadt. In der Alleestraße 8 sollen neun neue Wohneinheiten entstehen. „Das bestehende straßenseitige Wohnhaus, welches 1892 nach Plänen von Ludwig A. Fuchsik errichtet wurde, soll im Inneren abgeändert, das alte Dach abgerissen, das Dachgeschoß ausgebaut und hofseitig ein Neubau errichtet werden.“ So steht es in der Baubeschreibung des Einreichplans. Bauwerber und Grundstückseigentümer ist die „ASTAT Immobilienent-

wicklungs GmbH“, Planverfasser ist das Architekturbüro „Hoser/Reim“. Und weiter: „Das Gebäude befindet sich in einer Schutzzone und wird seitens Bundesdenkmalamts als schutzwürdig eingestuft. Aus diesem Grund ist kein Herstellen einer Einfahrt für eine Tiefgarage in der straßenseitigen Fassade vorstellbar, weshalb möglichst kleine Wohnungen (in Summe neun Stück) ohne Kinderzimmer projektiert wurden, da Familienwohnungen ohne Kfz-Stellplatz schwer realisierbar wären.“

Aus unserer Sicht ist es nicht sinnvoll, Wohneinheiten ohne einen einzigen Kfz-Stellplatz zu errichten.“ Matthias Brandhofer, Anrainer

Neun Wohnungen ohne Kinderzimmer und Kfz-Stellplätze im Zentrum von Klosterneuburg? „Die Parkplatzsituation in unserer Gegend ist, aus mehreren Gründen, bereits seit langem eine sehr schwierige. Daher ist es, aus unserer Sicht, jedenfalls nicht sinnvoll neun Wohneinheiten ohne einen einzigen Stellplatz zu errichten“, ist Nachbar Matthias Brandhofer, der mit mindestens neun zusätzlichen Autobesitzern alleine auf dieser Liegenschaft rechnet, mit dieser Planung nicht einverstanden.

Über 300.000 Euro als Ausgleichsabgabe

Der Bauwerber argumentiere, dass er aus baulichen Bedingungen keine Stellplätze anbieten kann und daher keine Familienwohnungen bauen wird. Die indirekte Argumentation, dass Familien ein Kfz bräuchten und daher „möglichst kleine Wohnungen ohne Kinderzimmer“ (Zitat Baubeschreibung) gebaut würden, impliziere aber nicht, „dass deren zukünftige Bewohner ohne Kfz-Stellplatz auskommen werden“, so Brandlhofer. Der Bauwerber mag sämtliche Möglichkeiten, an Stellplätze zu kommen, ausgelotet haben. „Wenn er trotzdem keine anbieten kann“, Brandlhofer weiter, „sollte unserer Ansicht nach aber nicht die Allgemeinheit dafür aufkommen müssen, dass er seine Rendite an diesem Bauprojekt erzielen kann.“ Diese Umstände wären bereits bekannt gewesen, als er dieses Grundstück erworben hätte.

Das Park-Chaos rund um die Alleestraße ist vorprogrammiert.“ Sepp Wimmer, Fraktionschef der Grünen

„Dass das Grundstück in einer baulichen Schutzzone der Stadt liegt, ist ohnehin schon mehr als problematisch und man kann nur hoffen, dass die Ortsbildgutachter hier das Schlimmste verhindern“, meldet sich dazu der Fraktionsobmann der Grünen Klosterneuburg, Stadtrat Sepp Wimmer, zu Wort. Das viel größere Problem sei jedoch, dass der Projektbetreiber für die neun neuen Wohneinheiten keinen einzigen Parkplatz errichten will. Wimmer: „Das Park-Chaos rund um die Alleestraße ist damit vorprogrammiert.“ Neun Wohneinheiten hieße ohne entsprechende Parkplätze zusätzlichen Parksuchverkehr der neuen Bewohner und deren Besucher in dem ohnehin schon stark zugeparkten innerstädtischen Viertel.

Ist mit der NÖ Bauordnung nicht einverstanden: Stadtrat Sepp Wimmer von den Grünen. Foto: Christian Dusek

Dass der Bauträger bei den neuen Häusern für keine Parkplätze sorgen muss, liegt an einer völlig veralteten Sonderregelung in der NÖ Bauordnung: Die sogenannte „Stellplatz-Ausgleichsabgabe für Kraftfahrzeuge“ sieht vor, dass wenn jemand keine Parkplätze für einen Wohnbau errichten kann oder will, sich von dieser Verpflichtung „freikaufen“ kann. Die Gemeinden legen dafür unterschiedliche Höhen fest. In Schwechat sind es etwa 5.000 Euro. Klosterneuburg verlangt da mehr als das Sechsfache, und hat erst 2022 die Beiträge erhöht. Wer im Klosterneuburger Zentrum sich vom erforderlichen Parkplatz freikaufen will, zahlt 33.669 Euro pro Stellplatz. In den Katastralgemeinden etwas weniger. Die Alleestraße gehört zum Zentrum, das würde also heißen, der Bauträger muss für die neun nicht errichteten Parkplätze über 300.000 Euro bezahlen. Offensichtlich ist er dazu bereit, und trotzdem rechnet sich das Bauprojekt noch immer.

„Die Regelung mit der ‚Stellplatz-Ausgleichsabgabe‘ ist vielleicht für den Kammeramtsdirektor der Stadt erfreulich, für mich als ökologisch orientierten Stadtrat ist sie eine Katastrophe“, kommentiert Stadtrat Wimmer den Sachverhalt. Denn es bedeute, wieder mehr Fahrzeuge würden lange Zeit einen Parkplatz suchen, und damit die Luft verpesten.

Parkplatzsuche belastet die Umwelt

Auch was den Klimawandel betrifft, sei dies kontraproduktiv. Wimmer: „Da versuchen wir jeden Baum im innerstädtischen Bereich zu erhalten, um die Luftqualität zu verbessern, und dann schicken wir gleichzeitig Abgase ausstoßende Autos wieder im Kreis. Den zusätzlichen Stress, den wir unseren Klosterneuburger Mitbürgern damit bescheren, will ich gar nicht bewerten.“

Aber auch ohne diese Ausnahme gäbe es – nach Wimmer – bei der NÖ Bauordnung, was die Errichtung von Stellplätzen betrifft, viel Alibi-Handlungen. Es müssten zwar bei Neubauten die entsprechende Anzahl von Stellplätzen errichtet werden, es gibt aber keine Verpflichtung, dass die Mieter oder Wohnungsinhaber diese nützen müssten. Wimmer. „Und dann stehen die Autos wieder im öffentlichen Raum.“

Bauwerber und Planverfasser standen aufgrund der Osterfeiertage für eine NÖN-Anfrage nicht zur Verfügung.

Bauordnung aus dem Mittelalter

