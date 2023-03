Pollensaison - Der Frühling ist auch in Klosterneuburg da

Die Kaltfront der letzten Tage war für einige Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger der reinste Segen. Denn damit hatten sie – im wahrsten Sinne des Wortes – eine kurze Atempause von der jährlich wiederkehrenden Pollenallergie.

43 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gaben 2019 bei einer Umfrage an, unter Heuschnupfen beziehungsweise einer Pollenallergie zu leiden. Das ist somit mit Abstand die häufigste Allergie bei Herr und Frau Österreicher. Auf Platz zwei – mit 18 Prozent – sind Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen und Platz drei belegt mit 16 Prozent die Tierallergien.

Tränende, brennende und juckende Augen, verstopften Nase, ständiges Niesen oder Kopfschmerzen sind wohl die häufigsten Symptome, unter denen derzeit schon einige leiden. Zwar ist derzeit der Pollenflug in Klosterneuburg nur schwach. Hauptsächlich Erle, Hasel und Esche sorgen auch jetzt für Beschwerden.

„Früher war die medizinische Erfahrung: Die meisten Pollenallergiker gibt es zwischen dem 20. und dem 50. Lebensjahr“, erklärt Gesundheitspapst Hademar Bankhofer. Aber davon könne jetzt keine Rede mehr sein: „Auf der einen Seite nimmt die Allergie bei Kindern enorm zu. Auf der anderen Seite erleben viele Menschen um die 40 oder 50, die ein Leben lang gesund waren, dass sie plötzlich stark unter Pollen leiden. In vielen Allergie-Ambulatorien hat man sogar festgestellt, dass Senioren um die 70 erstmals erkranken und sehr darunter leiden.“

In den letzten acht Jahren verzeichnete die Medizin sogar 70 Prozent mehr Pollenallergiker. Solche Steigerungsraten hat in unseren Breiten keine andere Krankheit. Bei Kindern liegen die Werte noch höher.

Austestung erster Schritt bei der Behandlung

Von einer Zunahme an Allergikern kann auch Christoph Brand, HNO-Facharzt in Klosterneuburg, aus seiner eigenen Praxis berichten. Immer mehr Patientinnen und Patienten suchen in seiner Ordination mit Symptomen wie Niesreiz, Nasenjucken, Augenjucken oder sogar Atembeschwerden Hilfe.

Aber warum erkranken immer mehr Menschen an einer Pollenallergie? „Wir sind in zunehmenden Maße großen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Wir nehmen täglich – zum Teil unkontrolliert – mit der Luft, mit dem Wasser und mit der Nahrung – Gifte und Schadstoffe auf“, erläutert Bankhofer. Eine Zeit lang verkrafte das der Organismus, aber irgendwann ist für jeden Mensch das Maß voll und dann wehrt er sich: „Und dann bricht das Immunsystem der Pollen wegen zusammen. Schuld aber ist die Summe der Einflüsse.“

Wenn dann die bekannten Symptome auftreten, kann man zunächst einmal diese bekämpfen. Augentropfen und Nasensprays können dabei genauso hilfreich sein wie Antihistaminika. „Teilweise bekommt man diese auch ohne Rezept. Dabei sollte man aber immer auf die Wechselwirkung mit etwaigen anderen Medikamenten aufpassen“, warnt Brand vor einer oft fehlerhaften Selbstmedikation. Er empfiehlt eine genaue Austestung der Allergien und dann die entsprechende Behandlung. „Bei einer Desensibilisierung macht man sozusagen den Feind zum Freund“, erklärt Brand.

Sollte man die Allergie auf die leichte Schulter nehmen, könnte das auch schwer wiegende Folgen haben. „Es besteht die Gefahr einer Verschlechterung bis hin zum allergischen Asthma“, warnt Brand.

Neben der Desensibilisierung wurden in den letzten Jahren bei der Allergieimpfung große Fortschritte gemacht. Sie ist eine ursachenbekämpfende Therapie. Die Erfolgsquote beträgt bei der Pollenallergie 80 Prozent. Und für all jene, die Angst vor Spritzen haben – vor allem Kinder – gibt es bereits Schluckimpfungen.

Lebensmittel können Kreuzallergien auslösen

Abgesehen von Medikamenten oder in manchen Fällen auch einer Darmsanierungskur kann man auch mit einigen Vorsichtsmaßnahmen eine Pollenallergie zumindest abschwächen.

In der Akutphase sollte man Sport an der frischen Luft vermeiden und wenn man nach Hause kommt, direkt duschen und Haare waschen, damit die Pollen runtergespült werden. Auch eine Nasendusche kann hilfreich sein. Außerdem sollte man nicht bei geöffnetem Fenster schlafen, Lüftungen ausschalten oder Pollenfilter einbauen lassen. Und den Urlaub sollte man in pollenfreien Gebieten – im Hochgebirge, am Mittelmeer, auf einer Nordseeinsel – verbringen.

Aber auch bei der Ernährung sollte man auf einiges achten. So können gewisse Lebensmittel durch ihre Inhaltsstoffe eine vorhandene Allergie verstärken oder eben auslösen. Das Eiweiß dieser Naturprodukte – vor allem ihre Struktur – ist jenen der Pollen ähnlich und wird daher vom Immunsystem bekämpft. Man spricht dabei von einer sogenannten Kreuzallergie, unter der mittlerweile rund 60 Prozent der Pollenallergiker leiden. Daher sollte jemand, der unter den Pollen von Birken, Haselnuss und Erle leidet, Äpfel, Birnen, Pfirsich und diverse Nüsse, aber auch die Gewürze Curry oder Anis meiden.

Andererseits gibt es auch ein paar Hausmittel, die bei einer Allergie helfen können. „Sie sind natürlich kein Ersatz für die ärztliche Therapie, sondern nur unterstützend gedacht“, weiß Bankhofer. So helfen zum Beispiel rohe Zwiebeln. Ihr Pflanzenfarbstoff blockiert jene Zellen im menschlichen Körper, die bei allergischen Reaktionen das Gewebshormon Histamin ausschütten. Bei einer Gräserpollen-Allergie kann ein halber Liter Joghurt täglich bereits die Symptome lindern.

