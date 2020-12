Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager lobt das Zusammenspiel aller Kräfte für die Massentests. Hornstein

Zwei Tage, vier Standorte, 15 Teststraßen und mehr als 300 Personen im Einsatz – das sind die Zahlen, die hinter den kommenden Massentests am nächsten Wochenende stehen. Eine organisatorische Herausforderung, die die Gemeinde übernehmen musste. Unterstützung bei der Durchführung bekommt die Stadtgemeinde dabei wieder vom Roten Kreuz Klosterneuburg und den Freiwilligen Feuerwehren.

„Obwohl die Gemeinden überraschend mit der großen Aufgabe betraut wurden, sind wir – als drittgrößte Stadt NÖ – voll im Zeitplan. Die unmittelbaren Handlungen des Krisenstabes und die Vorbereitungen im Rathaus unter der Leitung des ,Krisenmanagers’ Leonhard Schmuckenschlager waren entscheidend. Im Vordergrund stehen die Information und die Koordination der verfügbaren Kräfte für die Bewältigung der Herausforderung“, ist sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager sicher, dass auch die Massentests der Klosterneuburger Bevölkerung reibungslos ablaufen werden.

Neben den Hilfsorganisatoren ist vonseiten der Stadtgemeinde auch Gesundheitsstadtrat Karl Schmid (SPÖ) in die Organisation mit eingebunden. „Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsstadtrat funktioniert sehr gut, und es ist beruhigend, einen erfahrenen Kommunalpolitiker in dieser Zeit an dieser Stelle zu wissen“, erklärt Schmuckenschlager.

Bis zum nächsten Wochenende müssen jetzt noch die Teststraßen eingerichtet und besetzt werden. Außerdem benötigen die Helfer noch die entsprechende Einschulung. Diese wird zu einem Großteil online mittels Videos stattfinden.

Eigene Hotline vom Rathaus

Dass es ein reibungsloses Zusammenspiel aller Kräfte brauchen wird, zeigt alleine die Anzahl an Klosterneuburgern, die zu den Massentests eingeladen wurden. Etwa 31.000 Bürger wurden informiert und sollten sich nun über www.testung.at anmelden. Wer das nicht kann, dem steht eine eigens eingerichtete Hotline vom Rathaus unter 02243/444 238 oder 308 zur Verfügung. Die Testbereitschaft der Klosterneuburger dürfte hoch sein. Dies zeige alleine der „Ansturm“ der Hotline am Montag.

Auch wenn sich Bürgermeister Schmuckenschlager über den Zuspruch der Klosterneuburg zu den Tests freut, möchte er, dass die Klosterneuburger eines nicht vergessen: „Dieser Test soll für Menschen vor allem eine Beruhigung über den eigenen Zustand bringen. Wir sollten aber nicht vergessen, dass dies nur eine Momentaufnahme sein kann und auch ein negativer Test kein Freifahrtschein in eine Welt ohne Corona ist. Das Virus ist da und lässt sich auch nicht wegtesten.“