Feststimmung auf Kierlings Straßen

Die beliebte Veranstaltung geht in eine neue Runde: Am Sonntag, 10. September, findet heuer das Kierlinger Straßenfest statt. Um 9 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst in der Kierlinger Pfarrkirche statt, bevor um 10.15 Uhr die Festivitäten eröffnet werden. Es folgt Frühschoppen mit dem Musikverein Kierling, das traditionelle Festquiz des Universalmuseum Kierlings sowie DJ Ronny auf dem Festplatz. Um 14 Uhr geht es dann weiter mit einer Traktoren-Auffahrt, organisiert vom Weinbauverein Kierling.

Zusätzlich wird für das leibliche Wohl gesorgt: Vor Ort sind dazu der Kierlingerhof, Michl's heiße Hütte, Naschkatze, die Pfarre Kierling und der Weinbauverein Kierling mit dem Chateau Kierling, Heuriger Fanta, Heuriger Kafka und Heuriger Kerbl. Auch an die jüngsten Gäste wird gedacht: Sie können sich auf ein musikalisches Kinderprogramm mit „Malu“ freuen.