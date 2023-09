Kierling: Aus Straße mach Partymeile

Vollbild

Jedes Los gewinnt: Das Kierlinger Museum verteilt Lose mit einen kleinen Festquiz. Ortsvorsteher Markus Fuchs (1.v.l.) holt seinen Gewinn von Christl (2.v.l.) und Fritz Chlebecek (3.v.l.) ab. Zeit für die Familie: Gemeinderätin Annette Haas zu Besuch mit ihren Eltern. Familie Fabian vom Chateau Kierling löscht fleißig den Durst der Gäste. Peter Kemetzhofer, Martin Kerbl und Thomas Maleschek (v.l.) Ein Hightlight des Straßenfestes? Die traditionelle Traktorauffahrt durch die Festivitäten. Hier an Board: Maria Guggings Feuerwehr Kommandant Dietmar Schuster am Lenker mit Gattin Sabine (1.v.r) und Gemeinderätin Annette Haas (1.v.l.). Nach Tradition: Das erste Fahrzeug der Traktorauffahrt, weniger mit einem Traktor und mehr mit einem Putzfahrzeug zu tun. Prost! Bernd und Karl stoßen auf die Festlichkeiten an.

