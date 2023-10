80-jährige Klosterneuburgerin frustriert: „Wir werden vergessen“

„Du bist eine Nummer. Man fühlt sich verarscht“ – die 80-jährige Christl Bucina findet scharfe Worte. Grund für ihren Kummer: Seit Juli sucht sie Hilfe für den Alltag, seit Juli wird sie nicht fündig. Keine Kapazitäten, sagt man ihr. Frühestens nächstes Jahr.

„Wenn es dir schlecht geht und du hörst das, fällst du vom vierten Stock herunter und landest sehr unsanft“, ist Bucina resigniert. Sie habe sich Hoffnung gemacht: auf Helfer, die mit ihr Spazierengehen, Einkaufen, sie im Alltag unterstützen. Regelmäßig und leistbar.

Bucina lebt mit ihren 80 Jahren alleine, ihre Wohnung in Weidling ist im zweiten Stock. „Es geht mir nicht so, dass ich zu 100 Prozent bedürftig bin“, meint die Seniorin. Aber: Sie muss mit Krücken gehen, hat Erstickungsanfälle. Für den Ernstfall hat die Pensionistin eine Notfalluhr, für den Alltag sucht sie immer noch. „Ich bin nicht die Einzige! Eine Bekannte würde Hilfe beim Anziehen der Stützstrümpfe brauchen“, erzählt Bucina frustriert, „wir werden vergessen!“

Enttäuscht ist sie von Reklamen der Gesundheitsorganisationen, die just mit Begleitdiensten werben. Für sie hat das bis jetzt nicht geklappt. Die Alternative: „Ich habe mir gelernt, wie ich im Internet beim Billa bestellen kann. Die liefern vor die Haustür, das ist ein absoluter Segen!“

„Das ist eine Frage des Glücks“

Wie ist die Situation in Klosterneuburg? „Die Dame hat recht, es gibt nichts“, heißt es seitens der Community Nurses, einer Initiative für Pflegevorsorge. Community Nurses sollen erste Ansprechpartner in Sachen Pflege sein, das bestehende Angebot aufzeigen und vernetzen. Seit gut eineinhalb Jahren sind die Pflegerinnen in der Stadt aktiv – Betreuung bieten sie selbst nicht an, sondern Beratung.

Sie kennen das Angebot: etwa die sozialen Alltagsbetreuerinnen und -betreuer – sie führen Gespräche, basteln, gehen spazieren oder gemeinsam einkaufen. „Der Bedarf ist da, aber derzeit ist alles zu wenig“, meint eine Community Nurse. Und die Wartezeiten? Sie sind ganz unterschiedlich. „Das ist eine Frage des Glücks“, sagt sie. Kann sein, dass man spontan doch noch fündig wird. Oder man wartet.

Knappe Kapazitäten, hohe Ansprüche

Und wie lange? „Die Wartezeiten beim Betreuungsdienst sind relativ kurz. Im Bereich der Hauskrankenpflege kommt es auf die Pflegestufe an“, meint Rotkreuz-Bezirkstellenleiter Thomas Wordie. Es komme auch vor, dass die organisatorische Sicht von Betreuer und Betreuten nicht übereinstimmt. Wordie: „Auch wir haben sehr knappe Kapazitäten.“ Manche Ansprüche, etwa sehr kurzfristige Betreuung auf Abruf, seien „für uns nicht erfüllbar“, so Wordie.