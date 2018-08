Vergangene Woche rückte Karl Hofbauer, der auch an der Alten Donau in Wien die Pflanzen in Schach hält, mit dem Mähboot aus.

Stadtgemeinde Klosterneuburg/Bäderverwaltung

Als Ursache des Wildwuchses wird vermutet, dass Wasservögel die Pflanzen in den Altarm des Standbads eingeschleppt haben. Durch den niedrigen Wasserstand stören sie beim Schwimmen, prinzipiell handelt es sich jedoch, wie von Karl

Hofbauer und den Experten der NUA-Umweltanalytik bestätigt, um niedrig wachsende, bodennahe Arten. Empfohlen wird, sich nach dem Bad im Altarm abduschen und abrubbeln, um Hautirritationen zu verhindern.

Stadtgemeinde Klosterneuburg/Bäderverwaltung

Gemäß einer ersten Analyse wurde mitgeteilt, dass es sich um die Pflanzenarten Tausendblatt (Myriophyllum) und Nixkraut (Najas marina) handelt. Eine dritte Art ist noch nicht eindeutig identifiziert.

Wichtige Informationen: