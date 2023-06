Barockquartett um Philipp Toman spielt in Klosterneuburg auf

Zwei Oberstimmen konzertieren über einem Bassfundament, Ziffern darüber geben Auskunft welche Harmonien ein akkordfähiges Begleitinstrument auszuführen hat – die Triosonate war eine der zentralen Instrumentalmusikgattungen der Barockzeit. Als der Römer Arcangelo Corelli seine Sammlungen von Triosonaten veröffentlichte schrieb er Musikgeschichte. Sie wurden als mustergültig anerkannt und inspirierten Komponisten in ganz Europa. In einem Konzert im Schiffsmeisterhaus in der Wasserzeile stellt ein Quartett bestehend aus Philipp Toman und Bernhard Tauer (Barockviolinen), Richard Carter (Barockcello) und Richart Labschütz (Theobe) Werke von Joseph Bodin de Boismortier, Georg Philipp Telemann unter anderen jenen von Corelli gegenüber.

Sonntag, 25. 06. 2023, 11:00, Schiffsmeisterhaus, Wasserzeile 15, "Konzerthalle" Eingang Fischergasse, 3400 Klosterneuburg; Triosonaten - Werke von Corelli, Boismortier, Telemann u.a.; Philipp Toman & Bernhard Tauer (Barockviolinen), Richard Carter (Barockcello), Richard Labschütz (Theorbe); Eintritt frei, Spenden erbeten.